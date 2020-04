Uomini e Donne sempre più flop: si tirano fuori dal cassetto le vecchie puntate ancora inedite?

Noi lo abbiamo capito che questa nuova versione di Uomini e Donne al pubblico di Canale 5 proprio non piace. Lo avevamo capito dopo i primi dieci minuti della puntata andata in onda lunedì pomeriggio causa sonnellino che sembrava essere dietro l’angolo…Ma abbiamo aspettato, dicendo, pensando e scrivendo che la nuova formula avesse bisogno del suo tempo. Credevamo che forse si sarebbe arrivati a un punto, che le idee messe insieme avrebbero dato il vita a qualcosa di trash, a tutto quello che ci mancava da oltre un mese. E invece la seconda puntata di Uomini e Donne non solo ha perso quasi un milione di spettatori strada facendo ma ha scritto una pessima pagina di televisione. Uno strano mappazzone quello in onda su Canale 5 il 22 aprile 2020, al suo terzo tentativo, forse una delle puntate peggiori viste nella storia del programma di Maria de Filippi. Insipido per dirla con un termine culinario, nè carne nè pesce, per usare un altro detto. Una cosa indecifrabile, priva di senso che il pubblico, alla terza puntata, boccia senza se e senza ma affossando gli ascolti del programma di Canale 5 che registra, nonostante l’amplia platea che si potrebbe avere davanti alla tv, uno dei peggiori risultati della sua storia recente.

LA NUOVA VERSIONE DI UOMINI E DONNE BOCCIATA DAL PUBBLICO DI CANALE 5

E così mentre Il Paradiso delle Signore conquista 2.465.000 spettatori (15.9%) per Uomini e Donn si sprofonda al 12.4% con 2.106.000 spettatori (Uomini e Donne Finale 1.950.000 spettatori – 12.3%) . E questo ha delle conseguenze anche su Il segreto, che perde ascolti strada facendo e anche su Pomeriggio 5 che inizia la sua lenta risalita solo nella seconda parte, quando finalmente si torna a parlare di tematiche leggere che il pubblico di Canale 5 apprezza.

Ora qual è la soluzione di fronte a questo flop clamoroso? Noi abbiamo già fatto la nostra proposta ( che potrete leggere qui) ma quella sicuramente più semplice resta un’altra: innanzi tutto rimandare in onda le puntate inedite che sono state registrate prima di tutta questa emergenza. Ok sappiamo che Gemma ha chiuso con il suo corteggiatore ma gli altri? Ci sono almeno 5 puntate del trono classico rimaste nel cassetto e 3 del trono over…Si potrebbe iniziare da lì per capire cosa cosa fare…

