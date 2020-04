Rai 1 non sbaglia un colpo: anche Vivi e lascia vivere è da record di ascolti

In questo periodo parlando di dati di ascolto abbiamo usato dei toni sempre molto sobri. Parlare di successi, di share, di picchi in questo momento delicato non fa bene a nessuno ma è chiaro che i successi debbano essere sottolineati. Lo abbiamo fatto con Doc-Nelle tue mani, a nostro avviso forse la migliore fiction che Rai 1 abbia mandato in onda nel 2020. E lo facciamo oggi anche con Vivi e lascia vivere che non ha convinto tutti i telespettatori ( almeno così sembrava dai commenti sui social) ma che ha incollato lo stesso davanti alla tv oltre 7 milioni di spettatori. Rai 1 al momento non ha sbagliato un colpo. E il fatto che ci sia una platea più ampia davanti alla tv non vuole dire proprio nulla, come abbiamo dimostrato negli ultimi giorni. Ne sanno qualcosa in quel di Mediaset: hanno deciso di mandare in onda una nuova versione di Uomini e Donne dopo la pausa lunga di Maria de Filippi e dopo il record di ascolti di lunedì, con oltre 3 milioni di spettatori, si sono ritrovati ieri con 1,8 milioni nella prima parte. Dati imbarazzanti che dimostrano che gli italiani sono costretti si in casa ma non costretti davanti alla tv e il telecomando, ricordano ancora come usarlo.

In questo periodo complicato per tutti, va dato atto alla Rai di aver fatto delle scelte intelligenti. Pensiamo alle repliche de L’allieva in onda alla domenica sera, capaci di portare davanti al televisore più di 4 milioni di spettatori. Pensiamo al successo di Meraviglie, di Fiorello in replica. Pensiamo ai numeri di Doc. Un periodo difficile, lo ribadiamo, con entrate pubblicitarie ai minimi storici, con fiction in stand by perchè le puntate non sono state registrate, con repliche su repliche, con dirette complicatissime da gestire.

ASCOLTI RECORD PER VIVI E LASCIA VIVERE ALLA PRIMA PUNTATA

Vivi e Lascia vivere regala ascolti eccellenti a Rai 1 che prosegue con i suoi giovedì da record di ascolti. Da gennaio con Don Matteo, marzo con il dottor Fanti e Doc e adesso aprile con Elena Sofia Ricci ( prima puntata ieri Vivi e lascia Vivere7.126.000 spettatori pari al 26% di share).

Per il bilancio definitivo degli ascolti di questa fiction attendiamo poi anche le prossime puntate.