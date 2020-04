Andrea Mainardi festeggia il compleanno di Michelle a Pomeriggio 5 con una torta speciale

Un compleanno sicuramente speciale per la piccola Michelle, la figlia di Andrea Mainardi! Come tutte le persone nate tra marzo e aprile, anche Michelle non ha potuto festeggiare il compleanno con il classico party tra amici, le festecciole casalinghe che tanto ci mancano! Ma Andrea Mainardi l’ha voluta al suo fianco per la preparazione della torta vista oggi nella puntata di Pomeriggio 5 in diretta il 29 aprile 2020. Ieri nel programma di Barbara d’urso Luisanna Messeri ha suggerito la ricetta della torta senza ( leggi qui la ricetta completa). Oggi invece Andrea Mainardi a grande richiesta ha preparato insieme alla piccola Michelle la golosissima ricetta della torta rovesciata cioccolato e banana.

Prima di spegnere le candeline con il pubblico di Canale 5 Andrea ha commentato: “Sono molto agitato, oggi 12 anni cresce troppo in fretta“. E poi tutti a festeggiare questo compleanno sicuramente speciale della piccola Michelle.

GLI AUGURI PIU’ DOLCI DI ANDREA MAINARDI PERLA SUA MICHELLE

E dai social invece dedica questo dolcissimo pensiero alla sua piccola che compie 12 anni

E sono 12 oggi… mamma mia come sei cresciuta in fretta, ma ricordati che sarai sempre la piccolina del tuo papà🥰 Stavo cercando una nostra foto e questa ogni volta che la guardo mi fa ridere: il padre terrorizzato e la figlia che lo rincuora🤣 Si, soffro di vertigini ma non potevo dirle no, non potevo. È un compleanno un po’ diverso, a casa, senza la festina con le tue amiche e amici (ci rifaremo presto), ma la cosa più bella che posso fare per te è dedicarti le mie attenzioni e il mio tempo, sempre troppo poco per il lavoro. Adesso stai facendo una video lezione, e ridendo(più o meno) stamattina mi hai detto: speriamo non mi interroghi proprio il giorno del mio compleanno 🤣🤣🤣🤣 Tra poco inizieremo a preparare la tua torta, e poi stasera appena torna Anna, si festeggia!!!! Ovviamente con una sorpresa e poi con il nostro classico torneo di Monopoli e scacchi. Sono orgoglioso di te, continua così, con quel cuore grande, con quella trasparenza che nella vita farà sempre la differenza. Tanti auguri amore mio🥳 Il tuo papà

Da parte nostra tantissimi auguri a Michelle ed ecco per voi anche la ricetta della torta rovesciata vista nella puntata di oggi