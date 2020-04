Ivan Cottini è diventato un papà separato, Valentina ha lasciato il ballerino (Foto)

Ne parla per la prima volta Ivan Cottini e sceglie Storie Italiane per confidare che è diventato un papà separato (foto). E’ sua figlia Viola la sua forza. “E’ stata il mio salvagente”, è stata lei a salvarlo una seconda volta, dopo la nascita, oggi è lei che lo tiene davvero in vita. Dalla mattina a letto a guardare insieme i cartoni e farsi tante coccole, così inizia la loro giornata. Il pomeriggio fanno insieme ginnastica, fanno gli esercizi di danza. Ivan Cottini è stato lasciato dalla sua compagna, lo dice con il sorriso ma lascia intendere che è stato un vero disastro, che tutto è accaduto così in fretta da non avere avuto quasi il tempo di capire tutto subito, perché poi è arrivata la quarantena. Non c’è bisogno di spiegare chi sia Ivan Cottini, la sua forza, la sua arte, abbiamo visto tutto anche sul palco del festival di Sanremo ma è dopo quella straordinaria esperienza che per lui è cambiata ogni cosa. Ancora una volta la vita per Ivan si è trasformata, capita a molti, accanto non ha più Valentina ma è grazie alla sua bambina se non si è lasciato andare.

IVAN COTTINI A STORIE ITALIANE: E’ FINITA CON VALENTINA

Valentina è sempre stato molto riservata ma lui ha sempre raccontato di un amore speciale. In una rara intervista lei aveva commentato: “Vivo ora ogni momento. Per quanto lui stia male, io non lo tratto da malato e non lo vedo da malato, anche perché ancora è abbastanza indipendente e spero che rimanga così il più possibile”.

Per avere Viola il ballerino decise di non prendere più alcuni farmaci ed è stata la scelta che ogni giorno lo riempie di gioia. E’ sua figlia che ogni giorno gli dà tutta l’energia possibile per continuare a essere positivo.