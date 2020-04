Alberto Matano mette a tacere chi parla di pessimi rapporti con Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Qualcuno ha insinuato che Lorella Cuccarini e Alberto Matano non abbiano il bel rapporto che mostrano davanti alle telecamere de La vita in diretta e che addirittura lei sarebbe in procinto di lasciare il programma. Difficile crederci ma ancora più complicato pensare che una professionista come la Cuccarini abbandoni un lavoro. Dopo l’indiscrezione lanciata da La Repubblica oggi Matano ha smentito in diretta ringraziando la sua partner, definendola straordinaria anche in tempi non facili come questo. Matano e Cuccarini hanno preso il posto di Caterina Balivo e il suo Vieni da me, ad alcuni sono piaciuti e ad altri meno, puntata dopo puntata hanno dato forma a un nuovo modo di condurre e intrattenere aggiungendo un’informazione ogni tanto da sistemare, per il resto sono sempre apparsi affiatati.

COSA C’E’ DI VERO DIETRO I PETTEGOLEZZI SUI CONDUTTORI DE LA VITA IN DIRETTA?

Sembra che non ci sia niente di vero. Lunedì il programma torna all’orario originale, Caterina Balivo riprende il suo posto su Rai 1 e tutti sono apparsi felici di ricominciare dalle 16, 50. Il giornalista ha colto l’occasione per ringraziare e smentire: “Voglio ringraziare Lorella perché è una partner straordinaria e lo dico in diretta perché è la verità. Grazie per questi due mesi, non sono stati facili. Abbiamo lavorato in contesti complicati, con misure di sicurezza strettissime grazie alle quali però abbiamo potuto essere qui con voi” e ha concluso: “La verità è che io e Lorella andiamo molto d’accordo e per fortuna ci vogliamo bene”.

Matano non poteva essere più chiaro. La vita in diretta torna lunedì al vecchio orario e sarà in onda fino al 26 giugno. E’ il futuro che i due conduttori ancora non conoscono, non sanno se saranno i conduttori del programma anche a settembre ma immaginiamo lo sperino. Intanto, c’è un piccolo segno di ritorno alla normalità. Anche su Instagram il grazie del conduttore alla sua compagna che ha risposto: “Questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto”.