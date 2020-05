Salta il Prati Gate a Verissimo, la Toffanin “cancella” la Prati. Anche Barbara d’Urso eviterà di parlarne?

Da ieri sera si parla molto di quella che è stata la reazione di Pamela Prati all’annuncio, nelle anticipazioni di Verissimo, del ritorno nelle storie del programma, nella puntata del 2 maggio, del Prati Gate. La show girl non aveva preso affatto bene la notizia tanto da scrivere un post ( che ha poi cancellato ma che cliccando qui potrete leggere in modo dettagliato) per invitare il programma a smettere di usare la sua storia per fare ascolti. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, Verissimo non dovrebbe essere il solo programma a dare spazio al Prati Gate. Anche Barbara d’urso nel suo Live, potrebbe tornare a parlare della vicenda. L’8 maggio 2019 eravamo tutti con il fiato in sospeso per via del matrimonio della Prati con il suo Mark Caltagirone, che non è mai stato celebrato. A un anno di distanza, i programmi Mediaset avrebbero rivoluto ripercorrere le gesta delle protagoniste di questa storia, ma a quanto pare, dopo le parole della Prati sui social, le cose sono cambiate.

La redazione di Verissimo e Silvia Toffanin hanno deciso di non parlare di quanto accaduto un anno fa e di rinunciare a dare spazio alla vicenda legata alla Prati. Lo scrivono in un messaggio sui social.

VERISSIMO RINUNCIA ALLA STORIA DI PAMELA PRATI

Dopo le parole della Prati sui social, la redazione di Verissimo ha deciso di cancellare quel momento dalla puntata. Ecco il messaggio sui social:

Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera

Nell’hashtag usato per questo messaggio c’è rinchiusa tutta l’ironia della redazione di Verissimo. Era infatti il primo messaggio che la Prati e Caltagirone si erano scambiati.

Secondo quanto riferisce Dagospia, dopo la decisione di Verissimo, anche per Live-Non è la d’urso le cose potrebbero cambiare. Nel programma di Barbara d’Urso, sempre secondo quanto anticipa Dagospia, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, un anno dopo i fattacci, potrebbero essere protagoniste per raccontare quello che è successo in questi mesi. Ma vista la decisione di Verissimo, anche Live potrebbe decidere di non dare spazio a questa storia. Cosa accadrà? Lo scopriremo domenica sera.