Verissimo ripropone il Prati Gate ma Pamela Prati si infuria sui social: “Basta mi avete già danneggiato”

Pare che nella prossima puntata di Verissimo, come annunciato dalle anticipazioni sui canali social, si tornerà a parlare del Prati Gate. Stando tra l’altro anche a delle indiscrezioni lanciate da Dagospia, a un anno di distanza all’inizio della farsa, anche Barbara d’Urso dovrebbe tornare sul tema. Non sappiamo se a Live si parlerà del famoso caso legato all’identità segreta di Mark Caltagirone, ma di certo lo si farà a Verissimo.

E Pamela Prati a quanto pare non ha preso benissimo la cosa tanto che sui social ha inveito contro il programma. Come succede spesso in rete, il post è stato poi rimosso ma noi ovviamente avevamo salvato tutto il materiale utile per raccontarvi i fatti!

PAMELA PRATI SI RIBELLA E ATTACCA VERISSIMO: IMBARAZZANTE

Le parole di Pamela Prati sui social ( poi scomparse). Ma si sa, le tracce sul web restano e gli screen vengono fatti alla velocità della luce:

È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi,

E ancora nella seconda parte del post ( che potete vedere come immagine in apertura di questo articolo):

Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta.