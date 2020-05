Claudio Amendola a Domenica In l’amore per Francesca Neri dopo tanti anni e in quarantena (Foto)

Insieme da 24 anni Claudio Amendola e Francesca Neri sono più innamorati che mai ma anche per loro la quarantena non è stata semplice e non è semplice (foto). A Domenica In in collegamento da casa c’è l’attore romano che non ha perso l’occasione per dichiarare l’amore per sua moglie. Alcune immagini di un bel po’ di anni fa, bellissimi entrambi e Claudio Amendola conferma: “E’ ancora così bella”. Passano gli anni e Francesca Neri continua a fare innamorare non solo lui. Mara Venier gli chiede come siano andate queste settimane di convivenza in cui bisogna stare sempre insieme. La conduttrice confessa tra una risatina e l’altra che anche per lei è bello stare con suo marito di continuo ma non sempre.

CLAUDIO AMENDOLA: “DOPO TANTI ANNI INSIEME CAPISCI QUANDO E’ IL MOMENTO DI ALLONTANRSI”

Un quarto di secolo insieme e Claudio non nega che all’inizio la quarantena sia stata anche bella e creativa ma che poi come per tutti sono arrivati anche i momenti difficili. “Quando si sta insieme da tanti anni si capisce quando è il momento di allontanarsi, per fortuna gli spazi aiutano in questo, c’è la terrazza…” La Venier annuisce, non a caso anche lei spesso si mette a pulire la terrazza.

“All’inizio le prime settimane abbiamo trovato anche un sacco di cose da fare e abbiamo cucinato, abbiamo fatto la pasta e poi ognuno ha ritrovato i propri spazi, ma quando ci si conosce da tanti anni si intuisce tutto e ci si allontana”.

Anche Amendola ribadisce l’appello per chi lavora dietro il mondo dello spettacolo. Sono precari, persone che non lavorano tutto l’anno e ovviamente sono meno fortunati rispetto agli attori o a chi è in primo piano. Sembra che qualcosa si stia per muovere anche per loro.