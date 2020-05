E’ stata Antonella Clerici a far sposare Carlo Conti, la confessione a Vieni da me

A Vieni da me Carlo Conti primo ospite della prima puntata del dopo lockdown e Caterina Balivo lo sommerge di domande passando dal lavoro alla vita privata, consapevole che il collega è sempre disponibile. Infatti, tra un racconto e l’altro ha confessato che deve ad Antonella Clerici se ha sposato Francesca Vaccaro. Un matrimonio che procede a gonfie vele, Carlo e Francesca sono genitori di Matteo e dal momento del sì non c’è mai stato alcun ripensamento. In passato invece Conti sembra sia stato un po’ “monello” con la sua fidanzata. Tra alti e bassi, anzi tra vari tira e molla, alla fine Carlo le chiese di sposarlo ma è stata l’amica Antonella Clerici a spingerlo, a dargli coraggio, a fargli capire che la Vaccaro era la donna giusta per lui. “Ora basta devi smetterla di fare lo scemo, fai il serio e le porti l’anello, le dici che fai sul serio e questa volta capirà”.

CARLO CONTI: “ERO STATO UN PO’ BIRBANTE”

Non deve spiegare molte cose il conduttore toscano, è chiaro che non avesse intenzione di sposarsi ma alla fine si è dovuto arrendere all’amore per la sua Francesca. Da lì le nozze e una vita piena di emozioni. Stanno ovviamente trascorrendo la quarantena insieme e con loro il piccolo Matteo che riempie tutte le giornate.

Domenica prossima sarà la festa della mamma e padre e figlio hanno già pensato a qualche sorpresa ma nonostante la curiosità della Balivo il conduttore non svela per non rovinare il regalo a sua moglie.

Successo nella vita privata e in quella professionale, per Carlo Conti è tutta normalità: “Ho avuto fortuna nella vita, ci vuole talento ma anche un po’ di fortuna, ogni volta ho fatto il gradino giusto e sempre con molta serenità e tranquillità”.