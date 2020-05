Tale e Quale Show si potrà fare? Carlo Conti spiega le condizioni

Tale Quale Show è tra i successi della tv, tra i programmi più attesi di Carlo Conti, ma a settembre potrà tornare con una nuova edizione? E’ il conduttore a rispondere in diretta nella prima puntata del ritorno di Vieni da me. Caterina Balivo ha voluto lui come primo ospite in collegamento e Carlo Conti risponde sempre, pronto per i suoi colleghi Rai, per il suo pubblico. E’ a casa con sua moglie e suo figlio, sottolinea di essere fortunato, ha anche uno spazio all’aperto per prendere il sole, infatti è abbronzatissimo. Anche lui non vede l’ora di tornare in tv, con i suoi collaboratori sta già lavorando da casa, ma si potrà fare un’altra edizione di Tale e Quale Show? La certezza non ce l’ha nessuno, tutto dipende da come si evolveranno i prossimi mesi, dal comportamento di tutti, da come proseguirà il Coronavirus.

CARLO CONTI SPIEGA COME POTREBBE ESSERE IL PROSSIMO TALE E QUALE SHOW

“Dipende dal come saranno i prossimi mesi, dal come potremo farlo, speriamo si possa tornare”. Sa che non potrà esserci il pubblico, non è un problema anche se una grave mancanza che toglierà molto allo spettacolo, ma il vero spettacolo è il resto. “Giuria, protagonisti, trucco e parrucco e così via dovranno esserci. Se le condizioni sono quelle giuste dovremmo tornare a fare un bel Tale e Quale Show anche quest’anno”.

Ovvio che i truccatori e i parrucchieri siano essenziali per il programma di Carlo Conti, la speranza è che a settembre tutto andrà per il meglio. Immaginiamo ci sia già la lista pronta con i nomi degli artisti che parteciperanno.

La capacità di Carlo Conti è di trasmettere sempre serenità, continua a farlo strappando a tutti sempre un sorriso e lasciando immaginare che tutto andrà bene anche se non sarà come prima.