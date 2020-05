Il grande ritorno di Uomini e Donne in studio per la fase 2 ma senza anticipazioni

Quello che vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 4 maggio 2020 su Canale 5 è un grande mistero. Non ci sono anticipazioni, nessuna talpa presente in studio e nessuna indiscrezione in merito a quello che accadrà. Le uniche anticipazioni per le puntate di Uomini e Donne che vedranno il ritorno di tutti i protagonisti nello studio di Canale 5, le aveva date la De Filippi nella sua ultima intervista per Vanity Fair. La conduttrice infatti ci aveva rivelato che per Gemma arriverà il momento di incontrare i suoi corteggiatori, quelli che ha conosciuto in chat, e succederà lo stesso per Giovanna.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI 4 MAGGIO 2020: COSA VEDREMO OGGI IN STUDIO?

A questo punto però viene da chiedersi: ci saranno delle puntate separate tra over e classico, come prima dell’emergenza o per il momento Gemma e Giovanna continueranno la loro avventura insieme? Torneranno in studio anche i tronisti che abbiamo imparato a conoscere qualche mese fa? Sara ad esempio vive a Roma e se è rimasta nella capitale potrebbe far ritorno nel programma.

Ma questo lo scopriremo solo da oggi. Per il momento possiamo immaginare che nello studio di Uomini e Donne, come ci ha raccontato la De Filippi, avverrà il famoso incontro tra Gemma e i suoi corteggiatori. La Galgani ha deciso di accettare la corte di Occhi Blu che dovrebbe avere 38 anni ma la donna è convinta che ne abbia molti di più e per questo vuole incontrarlo ( di occhi Blu tra l’altro abbiamo visto lo sguardo e sembra essere un parente di Rudy Zerbi). Per il momento messa in stand by la conoscenza con Sirius che invece di anni ne dovrebbe avere 26 ma Gemma pare lo voglia incontrare lo stesso.

Per quanto riguarda Giovanna invece, la tronista si è concentrata sulle conoscenze di Leonardo e dell’alchimista e sembra aver chiuso invece con Sammy anche se immaginiamo che il corteggiatore ( che in una delle ultime puntate ha fatto sapere che vive a Roma in questo periodo) potrebbe tornare in studio per provare a corteggiarla ancora una volta.

Vedremo.

Uomini e Donne, dopo il flop nella sua versione andata in onda per due settimane, torna finalmente nella classica versione e si spera anche con i classici ascolti ! Appuntamento per questo pomeriggio 14,45 su Canale 5.