A Vieni da me le lacrime di Nancy Brilli per colpa delle amiche e i tradimenti (Foto)

A Vieni da me la splendida Nancy Brilli risponde a distanza alle domande alla lavatrice di Caterina Balivo, arriva un fazzoletto che collega subito alle lacrime (foto). Sono le delusioni che le hanno dato le amiche, poi parla anche dei tradimenti degli uomini ma le lacrime versate per le amiche le hanno fatto male più di ogni altra cosa. Ha pianto tanto Nancy durante tutta la sua vita, da bambina e quando è poi diventata grande: “Delle amiche mi hanno fatto stare molto male ma poi mi sono trasformata, ho pensato che dovevo brillare ma ho lavorato perché non è stato così facile riuscirci”. Due anni di lavoro su se stessa e adesso è molto più forte ma non si aspettava il tradimento di amiche scelte in tanti anni. Ha invece scoperto che non erano sincere, non erano quelle che credeva: “mai storie di uomini in mezzo proprio cose tra noi, sono state delle bugiarde e poi si mi sono accorta che davanti erano in un modo e dietro in un altro e la cosa mi ha fatto tanto male perché io amo la lealtà e lo sono fino all’ultimo. Faccio le cose senza filtri senza studi e senza compromessi per cui se non viene capito ci resto male”.

NANCY BRILLI TRADITA DA TUTTI I SUOI UOMINI

E’ sicura che quasi tutte le donne siano state tradite, che pensare di non esserlo è solo una illusione. “Due matrimoni e una lunga convivenza, sono stata tradita molle volte”. Solo una volta l’ha fatto anche lei ma non ha avuto nessuna soddisfazione, era una relazione molto passionale e si facevano del male in questo modo, facendo a gara, non le è piaciuto.

“Ho lavorato questi due anni dopo la storia con Roy. Sono arrivata al punto che mi fermo un attimo prima”, si riferisce agli uomini impegnati che la corteggiano, sono tanti e questo conferma il suo pensiero.

Non sembra avere una storia d’amore adesso ma è lusingata e anche sorpresa per i tanti corteggiatori che si ritrova. Bellissima anche di più nel suo non rendersi conto di quanto sia meravigliosa.