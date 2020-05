Nancy Brilli bellissima riccia anche se non dorme e non solo in quarantena (Foto)

Nancy Brilli è più bella che mai, a Vieni da me il collegamento da casa sua rende giustizia all’attrice che riccia appare ancora più giovane (foto). Mentre tutte si ingegnano per la piega migliore in assenza del parrucchiere, all’attrice la chioma fa un bel regalo. Solare e piena di voglia di raccontare a ogni domanda di Caterina Balivo ma non è tutta rose e fiori per lei che si è ormai arresa all’insonnia. Il non dormire è un problema che assale Nancy Brilli ormai da tanto tempo, non è solo un problema da quarantena, anzi per lei non è andata poi così male. Poco prima del lockdown è andata a riprendersi suo figlio che studia a Londra, è con lui che ha trascorso tutte queste settimane, e con loro i gatti e il cane. Un periodo difficile per tutti ma Nancy che si definisce una mamma italiana a pieno titolo è stata felice di avere il suo Chicco sempre in casa. Francesco la accontenta e appare anche per un attimo davanti alle telecamere, il tempo di un saluto veloce e poi torna alle video lezioni con l’università.

NANCY BRILLI INCINTA E’ STATO IL SUO PERIODO PIU’ FELICE

Scorrono alcune immagini del passato mentre si gioca con la lavatrice di Vieni da me, Nancy meravigliosa col pancione. Conferma che era molto felice, il periodo più bello della sua vita, il figlio nato dal matrimonio con Manfredi era il suo desiderio più grande.

Tanti non riescono a dormire in questi giorni ma Nancy ha problemi di insonnia da sempre. Sui social l’abbiamo vista anche alle prese con le dirette notturne, il sonno arriva con difficoltà e anche al mattino non riesce a riposare, si sveglia sempre presto. Non ha trovato un rimedio, nemmeno alzarsi dal letto e mangiare un dolcino la rilassa. In studio Rossella ammette di avere lo stesso problema ma a lei il sonno arriva con le partite notturne di burraco. Arrivano anche i gatti e il cane a salutare Caterina Balivo e Nancy Brilli dolcissima mostra un’altra sua passione e tutto l’affetto di cui ha sempre bisogno.

