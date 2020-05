Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri in diretta a Barbara d’Urso: lei ringrazia da Pomeriggio 5

Oggi è il 7 maggio e si festeggia il compleanno di Barbara d’Urso! E lo hanno festeggiato anche in casa Rai i colleghi de La vita in diretta. Infatti poco prima dei saluti finali, nel corso della puntata di oggi de La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha fatto gli auguri alla sua collega “dirimpettaia” se così possiamo definirla. Agli auguri di Lorella si è unito anche Alberto Matano che ha mandato baci e saluti alla d’Urso. Mentre tutto questo accadeva su Rai 1, anche Pomeriggio 5 era ancora in onda e così Barbara d’Urso è venuta a sapere quello che stava succedendo a La vita in diretta. “Mi state scrivendo in tanti” ha detto Barbara durante i minuti finali di Pomeriggio 5…

LORELLA CUCCARINI E ALBERTO MATANO FANNO GLI AUGURI A BARBARA D’URSO E LEI RISPONDE

Dopo gli auguri in diretta per Barbara, come vedrete dal video che pubblichiamo tra qualche riga, la d’Urso ha risposto dal suo programma. Ha rivelato che con Lorella Cuccarini si erano già sentite oggi, a quanto pare quindi hanno anche un ottimo rapporto e sono amiche e la ringrazia anche per averle fatto pubblicamente gli auguri. A memoria non ci sembra fosse mai accaduto prima ma potremmo sbagliarci!

La conduttrice ha poi voluto ringraziare anche Alberto Matano: “Lei è stata carinissima quindi ci siamo già amate a distanze e l’ho ringraziata, ringrazio quindi tanto Alberto Matano, lo stimo tantissimo così come stimo Lorella, grazie tante davvero.”

Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri di compleanno a Barbara e Barbara li ringrazia e nutre stima di loro.

Questo è lo spirito di squadra e di stima reciproca. 👏#Pomeriggio5 #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/02DH7PamtX — ♓️Alberto Breani♓️ (@ilbreano) May 7, 2020

Questi scambi solidali fanno sempre molto piacere e dimostrano classe e rispetto. Complimenti !