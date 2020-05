Anche per Alessandro un posto nella nuova versione di Uomini e Donne: tre signore lo vogliono conoscere

Alla fine della puntata di Uomini e Donne in onda oggi 12 maggio 2020 abbiamo visto un piccolo assaggio di quello che accadrà domani. Le anticipazioni sono anche disponibili su Witty dove viene mostrato un breve video di circa tre minuti con i dettagli. Nella puntata di Uomini e Donne di domani 13 maggio 2020 ritroveremo, per buona pace di Giovanna Abate, un suo ex corteggiatore. Alessandro Graziani, visto nell’ultima edizione di Temptation Island VIP, a quanto pare è stato notato anche dalle dame del trono over che hanno chiesto a Maria la possibilità di conoscerlo. Del resto Alessandro nell’isola delle tentazioni si era avvicinato moltissimo a Serena Enardu che non è propriamente una ventenne e nel parterre del programma di Canale 5 ci sono molte signore anche più giovani della bella sarda. E a quanto pare, tra loro, ben tre donne hanno chiesto di poter conoscere Alessandro.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO SBARCA NELLA NUOVA FORMULA

Maria quindi, nella puntata di domani di Uomini e Donne, dirà a Giovanna che Alessandro, il suo ex corteggiatore, sta per tornare in studio ma non per lei. Infatti tre signore del trono over hanno chiesto di poter conoscere Alessandro, qualora lui ne avesse avuto voglia. E a quanto pare visto che il giovane tra l’altro, al momento è praticamente disoccupato, ha deciso di accettare la proposta.

Dalle immagini viste in queste anticipazioni, abbiamo riconosciuto, tra le dame curiose di conoscere il bel pallavolista, Roberta. Le altre due invece erano sedute di spalle e quindi non le abbiamo riconosciute ma domani, scopriremo tutti i dettagli e scopriremo anche che cosa ne pensa Giovanna di questa novità.

Tra l’altro sempre nella puntata di Uomini e Donne in onda domani 13 maggio 2020, Giovanna avrà finalmente modo di vedere il suo Alchimista. Ormai sui social la caccia è aperta anche se le certezze sono poche e solo domani, a quanto pare, scopriremo chi c’è davvero dietro la maschera.