Francesca Barra e Claudio Santamaria sposati due volte ma lui dimentica di comprarle le scarpe (Foto)

Si sono sposati due volte Francesca Barra e Claudio Santamaria, due matrimoni per la coppia che a Vieni da me non ha bisogno di confermare quanto sia affiatata (foto). Ci ha provato in tutti modi Caterina Balivo a scatenare la gelosia di Francesca Barra rivelando che quando lei e Claudio erano vicini di casa lui era sempre in compagnia di una turista diversa. Sembra che abbia avuto tante donne, tante avventure ma la giornalista continua a sorridere e afferma che tutto questo accresce il suo valore perché tra 200 turiste non ne ha mai fermata una e invece lei l’ha voluta con tutto se stesso. Dei due matrimoni abbiamo visto solo il secondo, quello celebrato in Basilicata, davanti a tutti. Pensavamo fosse il massimo del romanticismo e invece la vera favola Claudio e Francesca l’hanno vissuta a Las Vegas, è lì che si sono sposati la prima volta dopo avere comprato le fedi sul lungomare di Santa Monica. Una proposta di matrimonio folle e da quel momento la consapevolezza di restare insieme per sempre. E’ stato poi l’attore a volere le seconde nozze per dimostrare a tutti che il matrimonio era reale, erano marito e moglie.

CLAUDIO SANTAMARIA DIMENTICA DI COMPRARE LE SCARPE A FRANCESCA

La Barra è il suo ufficio stampa, Santamaria non la paga ma all’inizio le promise che in cambio le avrebbe comprato ogni mese un paio di scarpe. I primi tempi è stato molto attento mantenendo la promessa ma poi ha iniziato a dimenticare di dovere fare acquisti per lei che da qualche mese non ha più le sue nuove scarpe.

Un amore che appare unico e per loro nemmeno la quarantena da trascorrere sempre insieme è stata un problema perché erano già abituati a fare tutto insieme. L’unico problema poteva essere non uscire per una passeggiata o un aperitivo ma hanno fatto in modo di condividere ogni cosa senza danni.

Possibile che non abbiamo mai un po’ di tensione in casa? La Balivo ci prova e tira fuori l’argomento didattica a distanza che a lei innervosisce molto. Francesca Barra le dà ragione, non è semplice, anche lei ha dovuto iniziare a studiare la matematica, una bambina che frequenta la prima elementare, il figlio più grande che doveva fare l’esame di terza media e la piccolina che desidera giocare sempre, per niente semplice e poche sera fa ha avuto anche lei una crisi di nervi, ma è durata poco, Claudio sa prendere tutto con leggerezza; sembra non avere difetti.