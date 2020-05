LIVE Non è La D’Urso, Gianluigi Nuzzi contro Alda D’Eusanio: multata perché senza mascherina

Una delle opinioniste di punta di LIVE Non è La D’Urso era finita al centro di una polemica social dovuta ad una multa… e ovviamente la trasmissione non poteva lasciarsi scappare l’accaduto. Di chi parliamo? Ci riferiamo ovviamente ad Alda D’Eusanio e alla notizia apparsa la scorsa settimana secondo cui la donna sarebbe stata multata in un locale pubblico in quanto beccata dalle autorità senza aver indossato la mascherina (tutt’oggi obbligatoria per DPCM).

La D’Eusanio è stata chiamata da Barbara D’Urso ha spiegare la faccenda e a difendersi dalle accuse apparse nelle ultime ore anche sui social: “Per difenderci abbiamo sempre uno strumento: ogni volta che potete documentate tutto con il vostro cellulare. Io sono entrata in un bar con la mascherina ma quando sono entrata mi si è strappata… Era rotta e l’ho lasciata appesa ad un orecchio. C’era un metro e mezzo tra me e il barista”.

LIVE Non è La D’Urso, Gianluigi Nuzzi contro Alda D’Eusanio

Stando al verbale letto da Gianluigi Nuzzi – anche lui opinionista della trasmissione – le cose non sarebbero proprio andare come le ha raccontate Alda D’Eusanio: “Sul verbale della Guardia di Finanza c’è scritto che lei ha detto io non metto la mascherina perché sto bene. Questo racconto è anche della gente che era nel bar, non solo della guardia della finanza. Non è credibile che ti si sia rotta nel momento che è entrata la guardia della finanza. I furbetti non li vogliamo più. Io, quando sbaglio, le multe le pago…”.

Pronta la risposta della D’Eusanio: “La Guardia di Finanza? Si sono avvicinati tre giovani che mi hanno detto: lei deve mettere la mascherina. Poi ne arrivano altri e diventano sei agenti per la mia mascherina rotta. Mi fanno una multa da 400 euro. Dopo un po’ vengo chiamata perché sono arrivati altri agenti che hanno chiesto i video delle telecamere del bar”.

Dal famoso verbale redatto dalla Guardia di Finanza, Gianluigi Nuzzi spiega di averci letto che Alda D’Eusanio avrebbe esposto false generalità (a domanda diretta, ha risposto di chiamarsi “Giovanna D’Arco”) e di aver millantato conoscenze fra le alte sfere nella Guardia di Finanza. La conduttrice ha smentito alcune delle accuse mosse sostenendo, infine, che le telecamere del bar in questione dovrebbe aver ripreso tutta la faccenda. Chissà se questi video usciranno mai fuori…