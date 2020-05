La parodia di Tina Cipollari Rose-Gemma conquista tutti: è il trash che piace al pubblico di U&D

Non è un caso se ieri la puntata di Uomini e Donne ha registrato un nuovo record di ascolti, con il 22 % di share, ritrovato, e oltre 3,2 milioni di spettatori davanti alla tv nella prima parte della puntata. Il pubblico vuole vedere le coppie litigare, vuole vedere le dame struggersi per uomini in carne e ossa anche se a distanza di sicurezza, vuole vedere scenate di gelosia di maschioni in guanti e mascherine…E tutto questo è tornato. E non è un caso se oggi su Twitter l’hashtag #uominiedonne ha superato i 10mila tweets. Con la parodia fatta da Tina Cipollari a Gemma Galgani si sono toccate nuove vette di trash, roba che in quello studio non si vedeva da tempo. E grazie anche al contributo di Gianni Sperti, sosia perfetto di Nicola, abbiamo avuto un grandissimo risultato nella puntata di oggi 21 maggio 2020.

LA PARODIA DI TINA CIPOLLARI NEI PANNI DI GEMMA-ROSE FA SCINTILLE SUI SOCIAL

Qualcuno potrà dire che non fa ridere ma in realtà tutto questo fa molto ridere. A Gemma Galgani, donna di 70 anni, da quasi un mese tutti le stanno dicendo che un ragazzo di 26 anni non può presentare per lei nè il presente nè il futuro. Di signori interessati a lei, anche più giovani magari di una decina d’anni, ne erano anche arrivati ma Gemma no, vuole Nicola, vuole Sirius che di anni ne ha 26 e poi si meraviglia se mezzo mondo la prende per i fondelli. Ecco come si suol dire “chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. E in questa ottica la parodia di Tina fa ridere eccome. Ci riporta alla realtà, triste, ma con un pizzico di ironia. Perchè la cattiveria non è quella di Tina che imita Gemma trasformandosi in Rose di Titanic ma quella della Galgani che ironizza malignamente che Tina è giù vecchia di suo e non avrebbe avuto bisogno di 4 ore di trucco per avere la pelle come la sua. Ecco queste frecciate che Gemma tira, tra una lacrima e l’altra, al pubblico che segue da casa non passano inosservate. E la cappuccetto rosso di Torino, potrà anche sembrare la finta ingenua della situazione ma la favola, onestamente, ha anche stufato e nessuno ci crede più.

La prima del resto, a ridere di questa parodia, è stata Gemma Galgani che probabilmente si rende davvero conto di quanto abbia superato ogni limite.

Questo Uomini e Donne ci era davvero mancato, peccato che ne avremo solo per altre due settimane…