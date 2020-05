Ambra Angiolini arrossisce ed emoziona, L’Intervista per pudore non l’ha vista (Foto)

Tailleur bianco Giorgio Armani di qualche anno fa e Ambra Angiolini bevendo solo una volta, perché il bicchiere le tremava tra le mani, ha risposto a tutte le domande de L’Intervista di Maurizio Costanzo (foto). Non solo parole, le risposte spesso le ha date il suo corpo, il rossore sul volto, le mani che coprivano gli occhi e il sorriso pieno. A ogni immagine c’era la sua reazione. Ambra Angiolini non ha sorpreso ieri sera in seconda serata chiusa in quel piccolo spazio così enorme, non c’era niente da svelare, niente da nascondere ma era lei con la voglia di scappare e quella di dire tutto. Ieri sui social ha confidato: “Io stasera per pudore non la guarderò… fatemi sapere voi. Ho paurissima e me ne vanto… siate gentili con il cuore degli altri. Grazie”. Le emozioni, l’imbarazzo, tutti dovremmo imparare a vantarci di ciò che ci fa vibrare. Siamo annoiati dai personaggi famosi sempre così perfetti, quelli che devono apparire e che vorremmo imitare. Ambra si illumina quando racconta dei suoi figli ma lo fa anche quando ricorda il legame con Francesco Renga, quando arrossisce e copre il volto perché non sa cosa dire su Massimiliano Allegri, quando parla della mamma e del papà.

AMBRA ANGIOLINI IN BIANCO PER L’INTERVISTA

Vestiva di nero un tempo, era il periodo in cui il water era la sua soluzione alla fame d’amore, ieri per L’Intervista era in bianco, non sarà un caso. Adora i suoi figli come tutte le mamme ma apprezza anche i loro difetti, non ne vede, le piacciono tanto i suoi due ragazzi, anche se non la seguono in tv come non seguono il padre. Vorrebbe essere come sua madre, così rock da sempre, vorrebbe parlare di più con suo padre ma compensa con le telefonate alla mamma, tanto poi lei gli riferisce tutto.

Francesco Renga non è solo il padre dei suoi figli, è ancora e sempre famiglia, lo ha amato tanto e le emozioni non si cancellano. Allegri è il suo compagno da tre anni, le ha restituito tutto ma il pudore è più forte della voglia di dire. Si imbarazza guardando le famose foto dello scoop, quando li scoprirono insieme all’Argentario. Un’intervista che non dice niente di nuovo perché non c’è niente che non abbia mai detto e se l’ha fatto non lo dirà mai.