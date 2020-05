Uomini e Donne, Karina Cascella dice la sua su Gemma Galgani e Sirius: “Ma che roba è?”

Il corteggiamento di Sirius sta facendo parlare davvero tutti i fan di Uomini e Donne. Il giovane ventiseienne è interessato alla dama più discussa della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma Galgani. La differenza d’età è davvero tanta, Gemma ne ha settanta di anni. Ma in amore, così si dice, l’età è solo un numero. Fatto sta che sopra ai due protagonisti di Uomini e Donne continuano ad avanzare le polemiche, anche da parte di personaggi piuttosto noti nel mondo dello spettacolo. Ultima arrivata tra i commenti per Gemma Galgani e il suo corteggiatore Sirius è Karina Cascella. Chi segue le trasmissioni di Barbara d’Urso, dove la Cascella è opinionista fissa, sa perfettamente che Karina non si trattiene troppo a dire la sua e infatti…

Karina Cascella non ci sta sul corteggiamento di Sirius a Uomini e Donne: parole su Gemma

Ultimamente, durante Uomini e Donne, abbiamo visto la nostra Gemma Galgani vestita da vera principessa proprio per Sirius ed è proprio su questa questione che Karina Cascella è voluta intervenire. “Che cosa penso di loro due? Io dico che questa volta Gemma si è proprio rinc*****nita” ha commentato la nota opinionista. “Con tutto il rispetto per i suoi settant’anni ma non si può fare una cosa del genere, dai” sono state le parole che Karina ha riservato per la dama più famosa di Uomini e Donne. “Lei oggi conciata come una principessa e quell’altro che le diceva: ‘Oh Gemma, come sono emozionato’. Ma che roba è? Io ero sbigottita” ha commentato ancora la Cascella che sembra non condividere assolutamente questo corteggiamento.

Uomini e Donne, Karina Cascella non è l’unica su Gemma Galgani e Sirius

Certo è che Karina Cascella non è certo l’unica persona a commentare quello che è successo tra Gemma Galgani e Sirius. Il popolo del web esplode sempre quando si tratta della dama torinese. Tra meme e battute, comunque Gemma si conferma una delle protagoniste più amate del programma di Canale 5. In molti non condividono la conoscenza tra la Galgani e il giovanissimo Sirius ma come andrà a finire tra di loro?