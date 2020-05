Chi prenderà il posto di Caterina Balivo con o senza Vieni da me?

Era nell’aria già da giorni se non da settimane. Che Caterina Balivo avesse intenzione di lasciare Vieni da me e forse anche la tv per qualche tempo, pare che in tanti lo sapessero da tempo e probabilmente la situazione che si è venuta a creare in Italia negli ultimi mesi ha solo portato la conduttrice a scegliere più in fretta cosa fare. Caterina Balivo non solo lascia Vieni da me ma lascia anche, almeno per qualche tempo, la tv. In cerca di qualcosa di nuovo da fare, in cerca di un nuovo porto dal quale salpare. Lo ha fatto capire nel corso di tutta la puntata odierna, la sua ultima su Rai 1, per il momento. No, non farà altro. Si ferma. Si parla di un anno sabbatico, si parla di impegni in altre sedi, magari via social, come ha sperimentato negli ultimi mesi. E allora, come sarà il pomeriggio di Rai 1 senza Caterina Balivo, e forse senza Vieni da me?

Il primo luglio 2020 la Rai presenterà i palinsesti per la prossima stagione e forse fino ad allora si rincorreranno voci su voci. Ma nel frattempo ci sono i primi rumors, ci sono le indiscrezioni, ci sono i no.

VIENI DA ME SENZA CATERINA BALIVO SU RAI 1? LE IPOTESI

Sono tante le ipotesi: da un nuovo programma nel day time di Rai 1 a un volto amico che potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo. Tvblog ad esempio riferisce che Francesca Fialdini, contattata dalla dirigenza Rai, avrebbe rifiutato lo spazio nel pomeriggio. E sempre via Tvblog si apprende che la Rai sarebbe alla ricerca di un volto maschile, ma per quello spazio o per La vita in diretta?

Visto il buon lavoro fatto quest’anno da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che però sembrano non funzionare come coppia, il pubblico lancia l’ipotesi di vedere lei da sola dopo il TG e a seguire Matano. E poi c’è sempre il nome di Paola Perego che torna, molti suoi fans la vedrebbero bene di nuovo nel pomeriggio dopo la decisione di allontanarla. Un suo ritorno e quello di Antonella Clerici potrebbero essere cosa gradita alla dirigenza Rai….

E noi invece lanciamo una idea che da tempo ci accompagna: quella di spostare Detto Fatto su Rai 1 al posto di Vieni da me con Bianca Guaccero. Il format potrebbe ritrovare spettatori persi strada facendo a causa di decisioni alquanto avventate. Darebbe leggerezza, potrebbe anche essere riscritto in una formula diversa e fare compagnia al pubblico che ama la tv parlata, sussurrata e non urlata…

Analizzando i dati, possiamo tranquillamente dire che Vieni da me non è stato un programma rivoluzionario dal punto di vista degli ascolti. Ha innovato, ha sorpreso, ha regalato sicuramente emozioni. Partito malissimo ha saputo crescere e rialzarsi, ascoltando anche le tante critiche costruttive. Rai 1 ne potrà comunque fare a meno, anche sperimentando qualcosa di nuovo e diverso.

E poi resta anche un’altra ipotesi da prendere in considerazione: il tanto bistrattato quiz che invece molti spettatori, vorrebbero rivedere nel pomeriggio di Rai 1.