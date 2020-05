Anna Tatangelo col pancione accanto a Gigi D’Alessio ma è solo una replica (Foto)

Dieci anni fa Anna Tatangelo col pancione entrava nello studio dove Gigi D’Alessio conduceva il suo primo programma tra canzoni e duetti (foto). Ieri sera in replica Rai 1 ha proposto quelle immagini che hanno portato tutti indietro del tempo. Una scelta strana di sabato sera, un programma troppo datato, con volti che sono troppo lontani dal presente. L’emozione dei fan dell’ex coppia è arrivata forte quando è apparsa Anna Tatangelo sulle note di Un nuovo bacio, strano riascoltare quel brano. Sono in tre su quel palco e sono più innamorati che mai. I fan sui social notano la dolcezza di Anna, la gioia che esprime non solo perché è incinta del loro Andrea ma nel vedere il suo compagno su un palco così importante per mostrare a tutti cosa sa fare. Era il 2010 quando abbiamo visto per la prima volta Lo show Gigi, questo sono io, troppo lontani i tempi in cui cantavano insieme. Uno spettacolo di cui la Tatangelo non ha nemmeno accennato sui social, non rivelando le sue emozioni.

ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO PROSEGUONO IN SILENZIO LA FINE DEL LORO AMORE

Anche per loro l’unico legame resta il figlio Andrea ma non c’è nessuna spiegazione della rottura, questa volta non c’è nessuna voglia di dire altro, sembra abbiano davvero smesso di amarsi. Il gossip ipotizza delle liti a causa dell’ex moglie di Gigi D’Alessio ma nessuno conferma né ci sono smentite.

Anche nella recente intervista di Anna Tatangelo a Domenica In i fan speravano in qualche parola che rivelasse qualcosa in più ma sembra si siano imposti entrambi il divieto di parlarne. Musica e figli per entrambi, gli scatti social e i progetti per il futuro.

Dieci anni fa Anna Tatangelo col pancione, bellissima incinta di suo figlio Andrea, Gigi D’Alessio pazzo d’amore per entrambi, quella storia senza fine è terminata da tempo.