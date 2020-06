Live, la mamma di Luigi Favoloso contro Elena Morali: “Mi piaceva poi mi ha delusa”

Ieri sera, domenica 31 maggio 2020, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti e i tanti ospiti della lunga serata anche Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso. La signora Loredana, nello studio del programma di Barbara d’Urso, ha voluto parlare proprio di suo figlio, della sua attuale relazione con Elena Morali ma anche di quella passata insieme a Nina Moric. E se con quest’ultima sappiamo bene che la relazione è finita molto male e ci sono delle denunce per stalking e violenza in corso, con la Morali il fidanzamento procede.

Live, la mamma di Favoloso e le tempistiche di Elena Morali: Loredana non condivide

Elena Morali, in realtà, aveva lasciato Luigi Mario Favoloso ma poi ha avuto dei ripensamenti ed è tornata insieme al figlio della signora Loredana Fiorentino. Certo è che alla mamma di Favoloso, così come ha fatto ben capire nello studio di Live – Non è la d’Urso, questo atteggiamento della showgirl non è andato molto giù. Il rapporto tra Elena e Luigi sarebbe stato instabile e Loredana non condivide le tempistiche della Morali. “Elena Morali mi piaceva” ha ammesso la mamma di Luigi Mario Favoloso di fronte a Barbara d’Urso. L’opinione della signora Fiorentino nei confronti della fidanzata di suo figlio sarebbe quindi cambiato proprio per questo motivo.

Live – Non è la d’Urso: la mamma di Favoloso non accetta il comportamento della Morali

“Ora da mamma non posso accettare quello che ha fatto Elena” ha subito ammesso Loredana Fiorentino a Live – Non è la d’Urso. D’altro canto però ha anche affermato che spera che la donna possa comunque rendere felice suo figlio Luigi. C’è comunque da aspettarsi un confronto tra la mamma di Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali? Sicuramente non ci sorprenderebbe, staremo a vedere.