Ultima settimana con Uomini e Donne: Maria de Filippi si prepara alle ferie

Fino a quando andrà in onda Uomini e Donne? Oggi abbiamo una risposta e possiamo dirvi che questa sarà l’ultima settimana in compagnia del programma di Maria de Filippi. Mancano esattamente sei puntate, inclusa quella di oggi, al gran finale. E per Uomini e Donne questa stagione alquanto bizzarra, volge al termine. Il 7 giugno 2020 andrà infatti in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne con le scelte. E in merito a questo capitolo, aleggia il mistero. Non si è parlato nelle ultime settimane, almeno in modo ufficiale dei tre tronisti mancanti all’appello! Carlo, Daniele e Sara, che fine hanno fatto? Il trono classico quest’anno non è stato fortunatissimo. Gli ascolti non sono mai decollati e sono state più le segnalazioni che le emozioni arrivate dai protagonisti del trono classico! Alla fine nella seconda parte della stagione, il trono classico è stato messo all’angolo tanto che quando Uomini e Donne è andato in pausa, mancavano diverse puntate da mandare in onda, puntate che non abbiamo mai visto.

Solo Giovanna Abate ha continuato il suo percorso nella rinnovata versione del programma di Canale 5. Pare però che nelle prossime puntate, oltre alla sua di scelta, potrebbe arrivare anche quella di Carlo, rimasto in contatto con due delle corteggiatrici tra le quali avrebbe poi fatto una scelta. Sarà così?

UOMINI E DONNE QUANDO CHIUDE: ULTIMA SETTIMANA PER LA DE FILIPPI

Ultima settimana quindi di programmazione, dall’8 giugno 2020 al posto di Uomini e Donne arriva la nuova serie turca Daydreamer-Le ali dell’amore che andrà in onda per tutta l’estate.

Uomini e Donne chiude con le ultime settimane da record: oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, superato anche il 24% di share. Una stagione “macchiata” solo dalla versione improvvisata di Uomini e Donne chat andata in onda nelle difficili settimane post coronavirus.

Nel gran finale vedremo anche che ne sarà di Gemma e del suo Sirius, tra l’altro, adesso che i confini tra regioni sono stati aperti, il giovane Nicola non ha più scuse. Se davvero è così preso da Gemma, dovrà dimostrarlo, ma qualcosa ci dice che i due, non mangeranno insieme l’anguria ( parlare ora di panettone non è il caso…).

