A Uomini e Donne Alessandro Graziani “interrogato” racconta la verità sulla relazione con Serena Enardu

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 4 giugno 2020. Alessandro Graziani è tornato in studio ma non per la sua storia con Giovanna ma per quello che sta succedendo tra Pago e Serena Enardu. Come saprete infatti, la coppia non è più una coppia. In una lettera pubblicata sulla rivista Chi, Pago ha fatto sapere di aver lasciato Serena perchè a suo dire, avrebbe scoperto che tra lei e Alessandro non c’era stato solo un incontro, o due, ma una relazione ben più lunga. Per questo motivo oggi nello studio di Uomini e Donne arriva Gabriele Parpiglia, che ha curato il servizio per la rivista Chi. La de Filippi spiega che a lei interessa solo che il pubblico sappia quando è finita questa storia, visto il successivo percorso di Alessandro nello studio di Canale 5. In realtà però quello a cui si assiste è una sorta di processo/ interrogatorio che non è servito a molto se non a ribadire quello che tutti da mesi avevamo capito.

Serena e Alessandro ci hanno provato poi, vuoi la differenza di età, vuoi la distanza, vuoi il resto, tra loro le cose non sono andate bene e probabilmente la sarda, viste le parole di Pago credeva di potersi dare una seconda possibilità.

A UOMINI E DONNE IL PROCESSO AD ALESSANDRO GRAZIANI

Il corteggiatore non ha modo di spiegare per filo e per segno quello che c’è stato con Serena ma ribadisce che si sono visti, poche volte e poi sentiti come amici. La frequentazione, più telefonica che “dal vivo” è durata fino a dicembre; poi Serena è entrata nella casa del Grande Fratello per provare a riconquistare Pago e dà lì è finito definitivamente anche il rapporto di amicizia. Quando Alessandro è arrivato a Uomini e Donne, a metà gennaio, non si sentiva da settimane con Serena e aveva sentito di avere un rapporto più intimo con lei, da mesi.

Il pubblico che segue con affetto e passione Uomini e Donne, non ha molto gradito questo crossing over, ritenendolo poco interessante. E a quanto pare anche da Serena Enardu non è tardata ad arrivare la risposta via social…

L’ex tronista del resto, sempre dal suo profilo instagram aveva spiegato che i motivi della fine della storia tra lei e Pago sono ben altri…Ce li rivelerà?

Appuntamento alla prossima puntata della soap…