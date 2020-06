Tommaso Paradiso a L’intervista: il sogno di avere 12 figli insieme a Carolina

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, andrà in onda in seconda serata su Canale 5 una nuova puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo. Ospite del programma di Mediaset l’amatissimo cantante Tommaso Paradiso. Il noto artista ha raccontato il rapporto con i genitori, la decisione di lasciare i Thegiornalisti e l’amore insieme alla sua Carolina. “Lui non se l’è sentita e se ne è andato via… Di recente si è fatto vivo… non gli ho neanche risposto” ha raccontato Paradiso a proposito del padre. Quando era piccolo, infatti, la madre ha dovuto fare per due perché il padre andava via di casa. Adesso l’uomo si è fatto risentire attraverso i social network ma Tommaso per il momento sembra non essere intenzionato a riprendere il rapporto.

L’intervista, Tommaso Paradiso e la scelta di lasciare la sua band, i Thegiornalisti

Sulla sua scelta di abbandonare i Thegiornalisti, il cantante ha raccontato: “Qualche giorno dopo l’ultima data del Tour di Love, entra nei Thegiornalisti questo avvocato che rompe le carte in tavola”. Se non fosse successo questo sicuramente la band sarebbe ancora in piedi ma per il momento Tommaso Paradiso non ha alcuna intenzione di tornare ad essere il leader dei Thegiornalisti. Il cantante di Non avere paura ha ormai intrapreso una strada diversa nella sua carriera musicale. A L’intervista di Maurizio Costanzo ha infatti detto: “Ormai è uscita tanto fuori la mia vena cantautorale, questo ha portato anche allo scioglimento… Gli ultimi due dischi li ho fatti da solo praticamente”.

Tommaso Paradiso felice con Carolina, a L’intervista quel sogno di diventare papà

Da Maurizio Costanzo, Tommaso Paradiso ha voluto parlare anche d’amore. L’artista è impegnato a livello sentimentale ormai da un po’ insieme a Carolina. Il loro amore prosegue a gonfie vele tanto che Paradiso sembra già progettare il suo futuro insieme alla donna. “Vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti” ha dichiarato Tommaso Paradiso ospite a L’intervista. C’è da aspettarsi che il desiderio del cantautore si realizzi molto presto? Chi lo sa, staremo sicuramente a vedere.