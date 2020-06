Domenica IN ospiti 7 giugno: Mara stringe i denti e va in onda

Mara ce la fa. Il 7 giugno 2020 andrà in onda una nuova puntata di Domenica IN. La conduttrice stringe i denti e torna nello studio del programma di Rai 1 nonostante la fasciatura al piede e la settimana da incubo che ha passato. Proprio domenica scorsa la Venier era caduta poco prima di arrivare in puntata. Era andata in oda lo stesso, senza neppure la diagnosi. Poi in serata la visita medica e le cure per il suo piede. Una puntata difficilissima che si era conclusa tra le lacrime per il dolore. La conduttrice aveva già dimostrato di essere una grande professionista nelle settimane difficilissime dell’Italia in lockdown, durante le quali nonostante tutto, aveva cercato di portare il sorriso nelle case degli italiani. E domenica scorsa lo ha dimostrato ancora una volta! Si era detto che la puntata del 7 giugno poteva essere a rischio ma a quanto pare Mara Venier stringe i denti ed è pronta per un’altra lunga in diretta.

Chi ci terrà compagnia insieme a Mara? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti gli ospiti della puntata di domani 7 giugno 2020.

DOMENICA IN TUTTI GLI OSPITI DEL 7 GIUGNO 2020: LE ANTICIPAZIONI

Luciana Littizzetto, in collegamento da Torino, conclusa la stagione di successo di “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio si racconterà tra vita privata e carriere. E chi meglio di lei in questo periodo può capire Mara Venier visto che ha passato oltre due mesi in casa dopo una bruttissima caduta per la quale è stata necessaria anche una operazione.

Torna anche Renzo Arbore che si collegherà dalla sua casa di Roma per presentare il nuovo programma ‘Striminzitic Show’, il comic show che debutterà su Rai2 dall’ 8 giugno in prima serata.

Alberto Matano, il popolare giornalista e conduttore del programma di Rai1 “La Vita in Diretta”, sarà ospite in studio e si racconterà, ripercorrendo alcune tappe importanti del suo percorso professionale; e J-AX, cantautore e conduttore televisivo, sarà in studio per presentare il suo nuovo singolo “Una voglia assurda”.

Ci sarà anche spazio per un aggiornamento medico-scientifico sulla Fase2 con il noto immunologo prof. Francesco Le Foche.

Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, si collegherà da Cagliari per parlare di vacanze e di turismo in Sardegna, mentre Enzo Miccio, noto ‘wedding designer’ e conduttore televisivo, si collegherà dalla Puglia per parlare di crisi del settore dei matrimoni a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’appuntamento come sempre è per le 14 su Rai 1.