Domenica In prosegue e Mara Venier spiega dove ha trovato la forza (Foto)

Qualcuno le aveva consigliato di fermarsi ma Mara Venier oggi è al suo posto a Domenica In, anche se bloccata con la gamba sollevata e il piede ingessato (foto). La caduta le ha causato la frattura del cuboide, Mara Venier confida al suo pubblico che è una brutta frattura e che ha sofferto molto ma non poteva lasciare Domenica In. Dopo aver letto la poesia dedicata a se stessa e alle donne spiega il motivo per cui oggi è ancora al suo posto e ci sarà anche nelle prossime puntate. “Qualcuno mi diceva di fermarsi e io ho deciso di andare avanti, vi spiego perché. Abbiamo passato questi mesi, questo periodo così difficile e complicato. Sono arrivata qui durante la pandemia molto impaurita ma poi ho deciso, abbiamo deciso, di andare avanti e oggi mi sembrava brutto non andare avanti per una frattura”.

MARA VENIER PIU’ FORTE CHE MAI A LA PROVA DEL CUOCO

Questa Domenica In resterà nella storia, Mara si riferisce alla pandemia, al lockdown, a tutte le paure vissute e che ancora abbiamo. Per lei era quindi impossibili restare a casa, dopo avere fatto tanto per il suo lavoro, per il suo pubblico. E’ rimasta tutta la settimana bloccata a casa, ha avuto modo di leggere tante poesie che le hanno dato forza, soprattutto la poesia di Alda Merini dedicata alle donne.

“Questa Domenica In resterà nella storia per il virus… ma voglio andare avanti con il sorriso”. Il primo collegamento è con Luciana Littizzetto che come sempre cerca di sdrammatizzare un po’ tutto parlando del seno della conduttrice, sarà proprio colpa della sua taglia se è caduta.

La fretta e le infradito l’hanno fatta cadere, Mara Venier confida che scendendo le scale aveva troppe cose in mano e troppa fretta di arrivare in Rai.