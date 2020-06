Mara Venier in verde speranza a Domenica In legge una poesia alle donne (Foto)

Ha dovuto raccogliere forza e sorriso Mara Venier per tornare a Domenica In oggi e ha portato con sé una poesia di Alda Merini, una delle poesie che ha letto in questa sua settimana passata a letto con il piede ingessato (foto). Ha scelto il verde Mara Venier questa domenica in tv e ha portato anche un po’ di corni, sia un braccialetto che un corno rosso grande sulla scrivania. Non è vero ma ci credo e Mara ride ma confessa che ha avuto molto dolore. “Domenica sono caduta per le scale mezz’ora prima di arrivare in trasmissione…” racconta ai pochi che non sanno della sua caduta, della sua frattura al piede. Racconta che ha avuto molto dolore, che ha sofferto domenica scorsa e che solo dopo la puntata le hanno confermato la frattura del cuboide. Ringrazia tutti per l’affetto, anche i colleghi e spiega perché ha deciso di non fermarsi, di andare avanti con Domenica In, nonostante tutto.

MARA VENIER LEGGE LA POESIA DEDICATA ALLE DONNE

“Sorridi donna” è la poesia che a iniziato puntata la Venier ha voluto dedicare a se stessa e a tutte le donne, perché continuino a sorridere pur con tutte le difficoltà. Che sia un amore finito o qualunque altro dolore bisogna farsi forza. Cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno Mara Venier, cerca di essere sempre ottimista. In collegamento c’è Luciana Littizzetto, anche lei reduce da una brutta caduta, la poesia è anche per lei.

Sorridi donna

Sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

Alda Merini