Taylor Mega torna a Live, pace fatta con Barbara d’Urso

I telespettatori di Live – Non è la d’Urso, durante la puntata del programma andata in onda ieri sera domenica 7 giugno 2020, hanno sicuramente notato la presenza di Taylor Mega in studio. Questa è una vera novità visto che Barbara d’Urso aveva chiesto alla influencer di partecipare più alle sue trasmissioni. Il motivo della drastica decisione della conduttrice? Taylor Mega, un po’ di tempo fa ormai, pubblicò una sua foto sui social con il dito medio mentre era appoggiata ad una camionetta della polizia. Lo scatto fece infuriare il popolo del web e anche Barbara d’Urso si schierò contro l’imprenditrice. Adesso però tra le due le cose sono sicuramente cambiate e la stessa Barbara lo ha spiegato a Live.

Taylor Mega ritorna nei programmi di Barbara d’Urso: “Mi era mancato…”

La conduttrice Barbara d’Urso ha spiegato in diretta a Live che Taylor Mega la aveva contattata proprio per chiederle scusa per l’episodio della foto social che aveva cancellato la sua presenza fissa nei programmi della conduttrice. La Mega avrebbe chiarito la sua stima nei confronti delle forze dell’ordine a Barbara tanto che la d’Urso ha deciso di sorvolare e mettere finalmente un punto su quella storia. Appena arrivato nel salottino di Live, Taylor sembrava a suo agio. “Questo studio mi era mancato molto” ha confessato l’influencer ai microfoni di Barbara d’Urso.

Taylor Mega torna dalla d’Urso e si difende dalle truffe: anche lei è una vittima

Certo è che Taylor Mega è tornata a Live con un argomento abbastanza forte. Striscia la Notizia, infatti, aveva indagato su alcune sponsorizzazioni in cui i prodotti non sarebbero arrivati agli acquirenti. L’ultima pubblicità riguarda la vendita di cuscini. L’influencer però ha spiegato che è stata lei stessa la vittima di questa truffa. “Mi ero affidata a brand con cui avevo già collaborato… Io ci tengo molto ai mie fan, ho deciso di finanziare un class action contro questo brand. Qualsiasi persona che è stata truffata può mandarmi uno screenshot“ ha così affermato a Live – Non è la d’Urso. La Mega pagherà i legali per il rispetto dei suoi followers.