Alba Parietti parla del legame speciale con Ezio Bosso: “E’ stato un regalo grande della vita” (Foto)

E’ la voce di Ezio Bosso che a Io e Te emoziona tutti e Aba Parietti fa fatica a parlarne, trema, lo nota Diaco prima di iniziare con le sue domande. “Non ho mai realizzato fino in fondo perché è un periodo difficile. Per me Ezio è stata una persona molto importante…” sono le prime parole di Alba che lascia sia il conduttore a dire tutto. “La storia è iniziata così: un anno fa Umberto Brindani mi chiama e mi dice mi piacerebbe che intervistassi Alba Parietti, si dice in giro che abbia una affettuosa amicizia con Ezio Bossi. La chiamo e le dico che parte dell’intervista avrebbe riguardato Ezio. Ci pensa e il giorno dopo mi chiama e per la prima volta accetta di parlarne. Io non l’ho più sentita Alba da quella intervista e quando ho visto in questi giorni come alcuni miei colleghi hanno parlato di questo rapporto e lo hanno semplificato mi ha molto colpito. Io ricordo quella intervista e oggi è doveroso nei confronti di Ezio e della sua famiglia parlarne”. Le chiede come continua oggi questo legame, oggi che Bosso non c’è più.

ALBA PARIETTI A IO E TE

“E’ la cosa di cui ho avuto sempre pudore, una persona speciale. Chi ha conosciuto Ezio sa che i rapporti con lui erano molto complessi, averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita. Il rapporto tra me e lui era molto profondo, di profonda amicizia, non era facile, era angelo e diavolo come lo siamo tutti noi ed era geniale, un artista geniale. Solo questo voglio raccontare di lui. E’ stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano, le persone si devono vergognare” non aggiunge altro Alba Parietti, non si arrabbia, è emozionata nel parlare di Bosso.

“Gli ho voluto veramente bene e per me è impossibile accettare la sua morte. Noi ultimamente ci vedevamo molto poco, ci sentivamo, messaggiavamo, e la cosa che mi manca è il potergli parlare alla fine di questa trasmissione”. Non ha bisogno di dire altro, non vuole dire altro, le fa male la sua assenza, per niente i pettegolezzi.