Nadia Toffa, la mamma nel giorno del compleanno: “Poco prima di morire disse che sua sorella era incinta…”

Ieri, 10 giugno 2020, la grandissima Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni. La Iena è rimasta davvero nel cuore di tutti per la sua forza, la sua determinazione, il lavoro e gli insegnamenti. Sua madre Margherita, in questo giorno speciale, è stata ospite in collegamento de La Vita in Diretta e ha raccontato un po’ la sua Nadia. “Quando guardo la sua foto mi dà una forza, mi trasmette nel cuore una serenità e non ho più paura di niente” ha affermato la signora Margherita commuovendo il pubblico e i fan della Toffa. Poi una rivelazione molto bella sulla dolce attesa dell’altra figlia, e sorella di Nadia, Silvia.

La sorella di Nadia Toffa ha chiamato la figlia Alba Nadia: la iena aveva capito la dolce attesa

“Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina” ha raccontato la mamma di Nadia Toffa a La Vita in Diretta. “Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero” ha spiegato la signora Margherita in collegamento con il programma tv di Rai 1. “Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale” ha raccontato ancora la mamma della iena più amata.

Nadia Toffa, le parole della mamma nel giorno del compleanno: “La immaginiamo gioiosa”

Ma nel giorno del compleanno della indimenticabile Nadia, la madre ha voluto spendere alcune parole speciali anche sui social network: “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato“.