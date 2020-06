Rita Dalla Chiesa, a Io e Te le foto da giovane rivelano una bellezza incredibile (Foto)

Ospite a Io e Te oggi Rita Dalla Chiesa si è mostrata in tutte le sue rughe, preziose, lei bella come sempre ma c’è stato un tempo in cui la sua bellezza era davvero incredibile. Pierluigi Diaco mostra le foto di Rita Dalla Chiesa giovanissima, lui stesso sorpreso per quelle immagini che rivelano una donna diversa da come la vediamo non solo oggi ma da sempre. Non sono le rughe di oggi a mostrarla diversa ma Rita Dalla Chiesa così com’è in quei meravigliosi scatti non l’avevamo mai vista né immaginata. E’ una donna inconsapevole della sua bellezza o semplicemente, come commenta, non ha mai pensato fosse una cosa così importante. “E’ una donna che porta le sue rughe con disinvoltura e orgoglio e per me è ancora più bella anche per questo. Un primo piano sui suoi occhi sinceri che guardano fino in fondo e che hanno gioito e sofferto” sono le parole di Diaco ma sono le parole di tutti. E’ difficile che una donna che lavora in tv oggi non ceda a nessun ritocco, non faccia niente per eliminare le sue rughe, per apparire più giovane, soprattutto se bella come lo era Rita Dalla Chiesa.

LE FOTO DI RITA DALLA CHIESA DA RAGAZZA

Una foto in costume e Rita Dalla Chiesa è un vero incanto, sembra una modella, c’è tutta la sensualità in quegli scatti. Confessa che non si è mai resa conto della sua fisicità perché il suo interesse era quello di creare un rapporto con la persona che le stava accanto che non era per la bellezza ma per il romanticismo: “Io sono molto cerebrale, sono della vergine ma sono anche molto passionale. Pensa che la mia attrice preferita è Anna Magnani”.

Un primo piano del passato e si nota tutta la somiglianza con sua figlia Giulia. Una canzone per Rita Dalla Chiesa a Io e Te ed è la sua preferita: “Comunque andare” di Alessandra Amoroso.