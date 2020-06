La prova del cuoco chiude: la battuta di Lippi e i saluti di Elisa Isoardi (Foto)

Se è vero che La prova del cuoco chiude è anche vero che Elisa Isoardi continua a condurre sempre con lo stesso entusiasmo, Claudio Lippi aggiunge le sue battute (foto). Non c’è ancora l’annuncio ufficiale della chiusura della Prova del cuoco ma Lippi e la Isoardi fanno di tutto per far capire che sarà così, che questa è l’ultima edizione del programma. Dopo 20 anni il cooking show voluto da Antonella Clerici non farà più compagnia al pubblico del mezzogiorno? Immaginiamo che arrivi una sostituzione che non farà rimpiangere niente e nessuno ma nell’attesa non mancano risatine e battutine. Non tutti apprezzano che Elisa Isoardi sottolinei sempre che il suo staff è una grande famiglia, ogni tanto va benissimo, ogni momento è troppo. Altra sorpresa emozionante oggi: è il compleanno di Lorenzo Sandano e per i suoi 29 anni c’è in collegamento la nonna. Dolcissima nonna Velia ringrazia Elisa, chiama cucciolo suo nipote, tante emozioni che non emozionano più, ne abbiamo viste troppe. Lorenzo però è emozionato davvero e Claudio Lippi chiude con la sua battuta.

CLAUDIO LIPPI: “BELLA TRASMISSIONE CHE DURERA’ A VITA”

Nessuna tensione nello studio ma con certe battute tutto il malcontento arriva a casa. Parlando degli auguri e della sorpresa a Lorenzo Sandano, il conduttore ha commentato: “Non è la prima volta che sentimenti si intrecciano, non è così raro in questa trasmissione che unisce sentimenti, affetti, profumi. Insomma, bella trasmissione… che durerà a vita” a seguire una delle sue risate ironiche. Non ha peli sulla lingua Lippi ed Elisa Isoardi lo segue salutando il direttore.

“Salutiamo il direttore” sorride la padrona di casa, anche lei ironica o almeno così ci è sembrato. Si attende davvero solo che tutto risulti ufficiale, si attende la presentazione dei palinsesti. Tra il pubblico c’è chi spera che non sia così e chi di rivedere Antonella Clerici in un nuovo programma, perché ormai La prova del cuoco sembra non avere più speranze.