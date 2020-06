Asia Argento si difende dalle parole di Morgan a Live: “Si drogava, sono scappata”

Ieri sera, domenica 14 giugno 2020, durante Live – Non è la d’Urso, Asia Argento è stata in collegamento con il programma tv di Canale 5. La donna ha avuto modo di replicare alle parole e alle accuse di Morgan. L’artista, infatti, aveva dichiarato che la sua ex compagna lo picchiava. “Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo” ha replicato Asia Argento ai microfoni di Barbara d’Urso. “E’ una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto” ha pure aggiunto la Argento a Live.

Live, Asia Argento dopo le accuse dell’ex Morgan: “Ecco perché sono andata via”

“A me ormai non mi fa più caldo né freddo. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia” ha così spiegato Asia Argento in collegamento con la trasmissione televisiva di Mediaset. “Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa” ha continuato Asia. Morgan aveva infatti spiegato di volersi disintossicare ma poi è stato lasciato anche dalla sua ultima compagna. A questo punto il cantante sarebbe rimasto talmente tanto male da aver cambiato opinione sul fatto di disintossicarsi.

Asia Argento a Live: “Anthony Bourdain? Sembravo io quella più fragile della coppia”

Da Barbara d’Urso si è poi cambiato argomento. Appena pochi giorni fa la stessa Asia aveva postato sui social una foto in cui rendeva pubblico il suo stato d’animo nell’anniversario della scomparsa di Anthony Bourdain. “Non lo avrei mai immaginato che si sarebbe tolto la vita, lui mi aveva detto solo una cosa mesi prima, che era andato in analisi. Per me lui era un uomo tutto d’un pezzo. Sembravo io quella più fragile della coppia” ha spiegato la Argento. “Sono single da allora ed è difficile pensare ad un’altra persona che possa sostituirlo” ha continuato a Live – Non è la d’Urso.