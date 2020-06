Stefano De Martino torna stasera in tv con Made in Sud ma prima un bel piatto di pasta (Foto)

Stefano De Martino stasera con Made in Sud è pronto a godersi in ovvia ansia la prima puntata della decima edizione (foto). Non è un programma che debutta oggi ma di lavoro dietro ce n’è tanto e anche grandi aspettative sia per il pubblico che per lui e i suoi collaboratori. Finalmente si torna a ridere o a sorridere, anche in tv, infatti Stefano De Martino parla di un ritorno significativo con Made in Sud. A condurre lo show comico ovviamente ci sarà anche la bravissima Fatima Trotta. E’ rimasto a Napoli De Martino, come tutti sanno il conduttore e ballerino non fa come sempre su e già tra la Campania e la Lombardia, è di nuovo crisi con Belen Rodirguez. Intanto, non c’è niente di meglio che un bel piatto di pasta, altra pubblicità su Instagram ma il primo è davvero gustoso.

STEFANO DE MARTINO A MADE IN SUD IL RITORNO RISPETTANDO IL PROTOCOLLO

A RTL 102.5 Stefano De Martino ha raccontato che ritornare nell’Auditorium di Napoli per Made in Sud è stato come riaprire la casa vacanza. “Mi ha dato l’impressione di quando riapri la casa vacanza, trovi tutto come avevi lasciato. Tutto super sanificato, un ambiente molto particolare, l’Auditorium di Napoli è particolarmente caldo, lo staff è particolarmente colorito, ma adesso è tutto a norma, rispettiamo il protocollo”.

Non ci sarà quindi il pubblico ma il cast sarà tutto in platea quindi lo studio non sarà per niente vuoto. Inoltre, ci sarà un applausometro “con applausi di seconda mano”, quindi vecchi appalusi di vecchie edizioni.

Appuntamento a stasera su Rai 2 con Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo. Nel cast anche Lello Arena, Sal Da Vinci ed Enzo Avitabile. Ospite della serata Clementino. E chissà se Belen guarderà il suo ex in tv, magari lo guarderà Santiago.