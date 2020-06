Luca Argentero, ecco a chi somiglia la figlia Nina (Foto)

Un’intervista piena di emozioni quella di Luca Argentero che ha ovviamente parlato di sua figlia Nina Speranza ad Alessandro Cattelan e al pubblico di EPCC su Sky Uno (foto). Non vedremo mai il visino della figlia di Luca Argentero, la mamma, Cristina Marino, ha già spiegato il motivo della loro scelta, sarà la piccola una volta cresciuta a decidere se apparire o meno sui social. Il gossip si tenga a distanza, i due attori non hanno alcuna intenzione di regalare foto, niente copertine né esclusive con Nina. Luca Argentero è diventato papà il 20 maggio scorso, è più felice di quanto potesse immaginare e alla domanda sul chi somigli sua figlia ha risposto che al momento somiglia un po’ di più a lui. A 44 anni l’emozione più grande, quella che gli amici gli raccontavano ma che non pensava fosse così immensa. Non è l’unica sua gioia sua figlia ma è di certo la più grande.

LUCA ARGENTERO: COSA HA FATTO IN QUARANTENA?

Alla domanda di Cattelan la risposta è ovvia: “Ho avuto una figlia”. Ha un po’ sonno Luca e spiega che è per le colichette di sua figlia, la notte si dorme poco e non c’è rimedio, confessa che in casa c’è il “festival della colica… sono arrivato alla conclusione che non hai nessun potere sulla colica”.

E’ felice come mai prima e lo racconta sapendo che è retorica ma che solo chi lo prova lo può raccontare davvero: “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”. Aveva immaginato come sarebbe stata la sua vita da papà ma non poteva capirlo fino in fondo, adesso è felicità pura, immensa.

Attende di proseguire il suo lavoro, dopo il grandissimi successo delle prima quattro puntata di DOC.

