Live chiude ma Barbara d’Urso dà appuntamento a settembre: le date di inizio dei suoi programmi

Si è chiusa con i classici ringraziamenti sul finale, la puntata di Live-non è la d’Urso in onda ieri 21 giugno 2020. Ultima puntata, superata quota 50 in questa edizione che la conduttrice ha definito fortunatissima, grazie al pubblico che la segue sempre con grande affetto. Il capitolo ascolti ormai, è cosa nota a tutti, per cui è inutile anche solo stare a parlare dei dati auditel. Sono numeri e la gente ormai ha imparato a capire quando un programma è seguito, cosa sia lo share e quale sia la media. Fare un calcolo veloce per comprendere se un programma sia il più visto, vada bene o vada male è davvero poco complicato…

In ogni caso la conduttrice ha salutato il suo pubblico, rigorosamente con il cuore, dando appuntamento a settembre quando tornerà in onda con i suoi tre amatissimi programmi.

POMERIGGIO 5 QUANDO INIZIA? ECCO LA DATA DI PARTENZA

Si chiude con un incidente, ironizza la conduttrice, come si era aperto con un incidente. A settembre 2019 infatti la d’Urso per girare lo spot di Live, nei panni di Wonder Woman, si era fatta male. E anche questa volta saluta il pubblico con la mano fasciata a causa di una brutta ustione.

Ma torniamo alle date di inizio dei suoi programmi. Pomeriggio 5 che quest’anno è stato molto seguito, in particolare nella fase del lokicdown, ha vissuto alti e bassi. Pur restando uno dei programmi di punta della rete, con ottimi ascolti, ha proprio sofferto nei mesi in cui gli italiani erano in quarantena. Ha registrato ascolti più alti della media ma il pubblico ha preferito informarsi spesso con La vita in diretta che per diversi giorni è stato leader della fascia, come non accadeva da tempo. Da settembre a marzo invece, Pomeriggio 5 ha guidato la sua fascia senza troppe difficoltà. Tornerà a farlo anche a settembre? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Pomeriggio 5 torna il 7 settembre 2020.

LIVE-NON E’ LA D’URSO TORNA A SETTEMBRE: LA DATA DI PARTENZA

Confermato anche Live-Non è la d’Urso che andrà in onda dal 13 settembre 2020 su Canale 5 in prima serata. Si sceglie per la ripartenza la domenica sera.

DOMENICA LIVE RICONFERMATO TORNA A SETTEMBRE

Domenica Live ha saltato praticamente tutta la seconda parte di stagione. Marzo, aprile e maggio non è andato in onda ma torna a settembre, si spera in una Italia diversa, in cui ci sarà più spazio per la leggerezza che per le storie drammatiche ascoltate in questo periodo.

Anche Domenica Live torna il 13 settembre 2020.