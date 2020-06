Buon compleanno Pierluigi Diaco commosso: “Per me Costanzo è il papà che non ho mai avuto” (Foto)

Non è complicato far commuovere Pierluigi Diago ma oggi l’emozione era per il suo compleanno (Foto). A Io e Te il conduttore ha ricevuto gli auguri dalle persone a lui molto care, personaggi famosi ma che nella sua vita contano molto per vari motivi. Il primo a farlo commuovere è stato Maurizio Costanzo; ha lavorato a lungo con lui e non si aspettava un omaggio del genere nel giorno nel suo compleanno, in tv. Costanzo ha colto nel segno parlando di chitarra e occhi languidi, gli auguri a “una persona intelligente che sa fare il suo lavoro”. Massima soddisfazione per Diaco che un attimo prima aveva ricevuto anche gli auguri di Mara Venier. E’ molto legato a entrambi e nel ringraziarli ha confidato che la Venier è sua sorella e che Maurizio è il papà che non ha mai avuto. Non è finita qui, in tanti hanno partecipato agli auguri in video ma c’era anche la torta, una torta vegana che ha portato in studio per lui la sua ospite di oggi: Jo Squllo.

COMPLEANNO IN TV PER PIERLUIGI DIACO

Un compleanno festeggiato in modo speciale in diretta e Diaco ha ascoltato tutti gli auguri emozionato, da quelli di Rita Pavone a quelli di Maria Sole Tognazzi ma c’erano anche Alex Britti e Fabio Concato ad augurargli il meglio. Una sorpresa che non si aspettava. Di recente Gianmarco Tognazzi è stato ospite a Io e Te e con Pierluigi ha confidato quanto loro due siano legati da sempre, un amico di famiglia. Bello il messaggio di Maria Sole: “Allora amico mio, da piccolo eri un vecchio. Ora sei un bambino. So che questo messaggio ti risulterà stranissimo, però volevo dirti buon compleanno e farlo da un posto che tu ami molto e che ci ha visto crescere. Con una richiesta però, che non cresciamo più”.

Anche Alex Britti ha emozionato il conduttore, il figlio del cantante è nato nel suo stesso giorno e conferma che Pigi è una persona molto sincera, affettuosa, sensibile e generosa, un vero amico.

Più di tutti però è stato Costanzo a fare commuovere Diaco che oggi compie 43 anni: “Pigi, moltissimi auguri. Gli anni passano anche per te che sembri sempre molto giovanile. Chitarra, canzone e occhi languidi. Auguri, sei una persona intelligente che sa fare il suo lavoro”.