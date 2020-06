Film stasera in tv, Ossessione senza fine-La vendetta di Sophie: la trama

Si accende ancora una volta la prima serata di Rai 2 con un film giallo. E si colora appunto di giallo il venerdì sera con i classici film dell’estate. Non brillano di certo per suspence e trama ma servono a fare il loro dovere: intrattenere il pubblico con qualcosa di non troppo complicato da seguire! Oggi andrà in onda il film tv Ossessione Senza fine-La vendetta di Sophie in prima visione. Sabato scorso abbiamo lasciato il dottor Beck alle prese con una mamma da sposare per arrivare a sua figlia. E’ stato smascherato e rinchiuso in carcere ma a quanto pare, la sua vita regala altri spunti e quindi eccolo che torna protagonista di questo terzo film tv che la Rai ha scelto per la prima serata del 26 giugno 2020.

Il film è il terzo capitolo della trilogia, è preceduto da Ossessione senza fine (2015) e Ossessione senza fine: il ritorno (2016).

Non ci resta che scoprire maggiori dettagli sulla trama, ecco delle anticipazioni per voi!

OSSESSIONE SENZA FINE- LA VENDETTA DI SOPHIE: LA TRAMA

Stasera quindi vedremo il terzo capitolo di questa vicenda che vede un noto dottore, protagonista. Per chi non lo sapesse il dottor Beck è ossessionato dalle ragazzine, se ne innamora e diventa il loro stalker, facendo di tutto per di averle.

Albert Beck (Eric Roberts), che nonostante sia stato incolpato di molestie, rapimento e tentanto omicidio, è riuscito ugualmente a farla franca e a esser dichiarato innocente. L’uomo è tornato a lavorare, ora insegna all’università, una scuola di Medicina sita in Arizona, dove si infatua di una studentessa. Questa volta però il medico decide di provare a combattere la sua ossessione e a non fare nulla contro la ragazza in questione. Non sa però che una sua vecchia vittima, Sophie, ha deciso di iscriversi nella scuola dove lui insegna per vendicarsi di quello che le ha fatto. La ragazza informa tutti i suoi compagni di scuola e racconta quello che è successo in passato. Inizia questa volta a essere lei la stalker del dottore, con biglietti e minacce…E non solo, la ragazza organizza anche delle petizioni per far si che l’uomo non possa più insegnare nella scuola. Ma tutto questo riaccende la follia dell’uomo e così il professor Beck torna e inizia a fare tutto quello che aveva fatto in passato con una nuova vittima…

Appuntamento a stasera con il film Ossessione senza fine-La vendetta di Sophie, si parte come sempre, alle 21,10.