Mara Venier ringrazia e abbraccia Romina Power presente a Domenica IN nonostante il lutto

“L‘amicizia, la vera amicizia, si vede in questi momenti” ha detto Mara Venier accogliendo nella puntata di Domenica IN di oggi, l’ultima di questa stagione, Romina Power. Non era scontato che l’attrice accettasse di partecipare al programma di rai 1 dopo il lutto che ha subito ma oggi spiega il motivo per il quale lo ha fatto. “Quando prendo un impegno io non mi tiro indietro e mi sembrava giusto essere qui per ricordarla, per parlare di lei insieme a te” ha detto Romina Power accolta in studio sulle note di Felicità.

Per Mara che è sempre stata molto attenta a rispettare tutte le regole, oggi il distanziamento sociale non vale. Non può non abbracciare la sua amica, non può non accogliere Romina con un abbraccio in questo momento così commovente.

L’ABBRACCIO TRA ROMINA POWER E MARA VENIER A DOMENICA IN

Nel corso della puntata di Domenica IN di oggi sui social non sono mancati i commenti negativi di chi non ha trovata idonea la presenza in studio della Power. Riprendiamo un commento di Mario Manca che su twitter risponde ai tanti messaggi di chi non condivide la presenza di Romina in tv: “Il dolore è qualcosa di personale, smettiamo di pensare che il lutto si basi su delle regole scritte e valide per tutti. È per questo che nessuno può permettersi di giudicare Romina Power per aver scelto di andare in tv il giorno dopo la scomparsa di sua sorella.”

La Power ha ribadito che prova un grande dolore anche perchè la morte di sua sorella significa per lei la morte della sua migliore amica, di una persona speciale. Spiega poi che una sorella più piccola non dovrebbe mai morire prima della più grande e che lei prega sempre per una vita che vada almeno oltre gli 80 anni. Non era con lei in presenza ma era con lei tutti i giorni. “Io sentirò la sua mancanza per tutto il resto della mia vita ma non devo essere egoista” ha detto Romina.

Non sono mancate le lacrime e la commozione in questa puntata che si è davvero aperta all’insegna delle emozioni.