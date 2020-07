Giovanna Civitillo e Amadeus chiudono insieme I Soliti ignoti: l’arrivederci a settembre

Ultima puntata anche per I soliti ignoti che, come molti altri programmi in tv, ha avuto non pochi ostacoli e cambiamenti a causa della pandemia. La puntata in onda il 30 giugno 2020 segna il finale per una stagione che, nonostante le tante repliche, ha raggiunto ascolti record. Per Amadeus un anno d’oro, nonostante tutto, con grandissime soddisfazioni arrivate da tutti i programmi che ha condotto. E per la Rai la conferma che nell’access prime time, Rai 1 è davvero imbattibile grazie al programma di Amadeus, alla sua simpatia e alla sua empatia che lo ha reso amatissimo dal pubblico a casa. E I soliti ignoti non si poteva chiudere in modo diverso, in famiglia! L’ospite vip del’ultima puntata infatti, è stata Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che si è divertita a giocare per beneficenza, come tutti gli ospiti vip che hanno partecipato a queste puntate inedite in onda in quella che possiamo definire la “fase 2” del programma. Prima si giocava solo con ignoti provenienti dal Lazio, poi è arrivato anche qualcuno da regioni confinanti. Ma sempre nel massimo rispetto delle regole.

Come è successo con altri programmi Rai, da L’eredità a Vieni da me, tutto quello che è stato vinto è andato in beneficenza, per aiutare i bisognosi. In particolare i proventi de I soliti ignoti sono andati alla Caritas che, come ha spiegato ieri Amadeus, ha avuto modo di aiutare oltre 21 mila famiglie in difficoltà.

E sono andati in beneficenza anche i soldi che ha vinto ieri Giovanna Civitillo che, dopo una gara sofferta, alla fine ha portato in cassa anche la sua parte! Ha vinto oltre 20 mila euro, dopo aver fatto divertire il pubblico. Giovanna e Amadeus sono una coppia molto amata. Il pubblico a casa, li vede molto semplici, uniti, affiatati, ed è per questo che di certo la puntata finale de I soliti ignoti, farà sicuramente bene anche in termini di ascolti per chiudere alla grande una stagione perfetta.

Amadeus tornerà a settembre e speriamo che si possa tornare anche a ridere e a scherzare con il pubblico in studio, che è una parte fondamentale del programma!