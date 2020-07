Serena Grandi e Corinne Clery sotto torchio da Diaco per il Grande Fratello Vip (Foto)

Serena Grandi e Corinne Clery sorridenti ed emozionate avevano magari immaginato un’intervista diversa con Pierluigi Diaco oggi a Io e Te (foto). Fin dalle prime domande il conduttore ha cercato di strappare alle sue ospiti la verità sul Grande Fratello vip, sul perché entrambe avessero scelto di mandare in onda la loro vita, i loro litigi e la riappacificazione all’interno di un reality. Diaco è andato giù diretto, ha chiesto se fossero state ben pagate per affrontare tutto in tv e non nella vita reale. Ha chiesto a Serena Grandi di dire la verità e se all’inizio le sue domande potevano piacere a fine intervista sono apparse come un interrogatorio. Senza scampo Corinne Clery e Serena Grandi, soprattutto l’attrice francese che è apparsa la più infastidita.

DIACO SI AMA O NON SI SOPPORTA

Può non piacere Diaco ma non c’è dubbio che sia vero, spontaneo, magari troppo egocentrico ma è un suo modo di essere. Ci crediamo davvero che la Grandi e la Clery siano state del tutto spontanee al GF Vip, non c’era niente di programmato? La loro difesa non si blocca mai, avevano bisogno di quel contesto per ritrovarsi. Avevano bisogno della litigata in diretta su Canale 5, della lettera di Edoardo, e per Corinne è stato importante anche l’aiuto degli psicologi in quel programma.

A questa affermazione Diaco non ha retto e ha tuonato che la psicologia è una cosa seria, che si fanno percorsi di anni e non crede che un reality possa aiutare qualcuno.

L’aria si fa tesa nello studio di Io e Te; si passa al dolore di Corinne che oggi è molto preoccupata perché il suo bassotto è sotto i ferri. Il conduttore non ci sta, le spiega che se avesse ricevuto un suo rifiuto anche questa mattina lui avrebbe capito. “Sono una professionista” replica lei, non farebbe mai una cosa del genere. Non c’è più tempo, per fortuna, l’intervista si chiude con due bei disegni e la Clery che ricorda che ci sono anche tanti bei film nella loro carriera e non solo un reality.