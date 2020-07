Anna Pettinelli a Io e Te rivela una cosa del tronco di Temptation Island Vip (Foto)

Con ospite Anna Pettinelli a Io e Te oggi Pierluigi Diaco non poteva lasciarsi sfuggire qualche domanda su Temptation Island Vip (foto). La Pettinelli ha partecipato al reality di Canale 5 l’anno scorso con il suo compagno, Stefano. Ricordiamo tutti le lacrime che bagnavano i suoi capelli rosa, la disperazione dettata dalla gelosia mentre Stefano era ignaro di tutto. Come dimenticare l’incontro sul tronco, il falò di confronto di Anna Pettinelli e Stefano. Di quel tronco a Io e Te rivela che quei 20 minuti visti in tv dal pubblico in realtà sono stati ben 3 ore. Confida che Alessia Marcuzzi e tutti gli altri erano avvolti nelle coperte, del tutto infreddoliti fino alle 5 del mattino per ascoltarli, per vederli fare pace.

ANNA PETTINELLI CONFERMA CHE A TEMPTATION ISLAND E’ TUTTO VERO

Ovvio che davanti alle telecamere ci sia magari più inibizione ma Anna sottolinea che lei non ha segreti, che a un certo punto ti lasci andare del tutto perché le emozioni sono così forti che non puoi gestirle. Diaco le crede, conosce il programma, è di Maria De Filippi, dubita però che in tv si possa essere del tutto come nella vita reale. Riprende l’argomento così tanto trattato di Serena Grandi e Corinne Clery, sue ospiti pochi giorni fa, è ancora e sempre convinto che al Grande Fratello Vip non sia tutto poi così reale.

“Nel momento in cui decido di fare un reality sono lì, non ho segreti” conferma Anna Pettinelli. Diaco le risponde: “Ci sono cose vere e non vere, non ci può essere la totale verità”. Di certo Temptation Island è ben diverso dal Grande Fratello, due reality non paragonabili, nel primo le emozioni sono ovvie, si parla d’amore, gelosie, paure e magari tradimenti.

Ad Anna ancora rode ripensare a quei momenti nel reality, a ricordare Stefano che si divertiva senza di lei. A case lei e Stefano non ne parlano più ma superare tutto non è stato semplice.