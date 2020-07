Barbara d’Urso torna a settembre su Canale 5: il primo ufficiale, in valigia la macchina della verità (VIDEO)

Sulle note di Tropicana, una Barbara d’Urso in versione turista ma anche bagnina, è protagonista dello spot ufficiale dei programmi che condurrà e che andranno in onda da settembre 2020 su Canale 5. C’è da dire che ogni anno la conduttrice per i promo dei suoi programmi, ne studia sempre di ogni, se ci fosse la stessa fantasia anche per i programmi, dove le idee di recente latitano, forse ci sarebbero delle grosse novità! Ma critiche a parte, c’è da dire che questi promo, sono davvero sempre molto estivi, colorati e allegri. L’idea poi di vedere la d’Urso mentre lascia il suo camerino e prepara le valigie, mettendo dentro anche la famosa macchina della verità che arriva direttamente dall’Alabama, è un vero colpi di genio!

BARBARA D’URSO TORNA A SETTEMBRE CON POMERIGGIO 5

I primi giorni di luglio la conduttrice è stata impegnata con la preparazione di questi promo, ma adesso si gode qualche giorno di meritato relax prima di tornare in onda. Un altro mesetto di pace, per poi tornare nella sua Milano, per progettare la prossima stagione. Si inizia il 7 settembre 2020 quando andrà in onda Pomeriggio 5 con una nuova edizione che quest’anno si scontrerà con la nuova versione di Vita in diretta, in onda nella stessa identica fascia oraria ma con la novità del 2020-2021. Dopo anni di conduzione di coppia, si torna infatti al conduttore unico, con Alberto Matano che continua la sua marcia solitaria.

BARBARA D’URSO IN ONDA DOMENICA CON DOMENICA LIVE E LIVE-NON E’ LA D’URSO

Il 13 settembre invece, la conduttrice torna in onda anche alla domenica. Si inizia alle 17,10 con Domenica Live, che è stato confermato per il pomeriggio e si continua poi in prime time, quando andrà invece in onda Live-Non è la d’Urso in diretta su Canale 5 per quasi 4 ore.

BARBARA D’URSO TORNA A SETTEMBRE SU CANALE 5: I PROMO

Ed ecco il video che la conduttrice aveva annunciato sui suoi canali social

L’appuntamento quindi con il ritorno in onda di Barbara d’Urso è per il 7 settembre 2020 su Canale 5!