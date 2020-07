Elisa Isoardi via da La prova del cuoco: il primo commento di Antonella Clerici

Non vuole passare per quella che ha scippato il posto a una collega o per quella che ha voluto far chiudere un suo vecchio programma. Antonella Clerici non ci sta e in una intervista per la rivista Oggi spiega tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Arriva così, dopo un mese dalla fine de La prova del cuoco, con la chiusura del programma, il primo commento su quello che è successo.

“Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia” ha detto Antonella Clerici nella sua intervista per la rivista Oggi.

ANTONELLA CLERICI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA CHIUSURA DE LA PROVA DEL CUOCO

E ha proposito di quello che è successo con Elisa Isoardi, la Clerici vuole anche ribadire:

Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la “sua” trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro.

Ha proprio ragione la conduttrice quando sottolinea che La prova del cuoco era un programma pensato sul suo modo di essere e di condurre. Ed effettivamente alla Isoardi, anche se qualcuno lo ha dimenticato strada facendo, sono costate care le scelte fatte nei primi mesi della sua edizione, quelli in cui aveva completamente stravolto il programma, cambiandone la struttura e cercando di affidarsi a nuovi volti. Lei quell’abito, non lo voleva proprio ma alla fine, se l’è dovuto far accorciare, tornando alla vecchia versione, quella che il pubblico aveva premiato in passato. Cosa però, che non è servita e si è arrivati a una inevitabile chiusura.

Adesso per Antonella è tempo di pensare al suo nuovo programma ! Appuntamento a settembre con gli amatissimi volti di Rai 1 che il pubblico ha tanto amato…

Per capire se funzionerà o meno, appuntamento a settembre…