Benedetta Parodi torna su La7 con il nuovo programma Senti chi mangia: come sarà

Da qualche ora va in onda su La7 il promo del nuovo programma di Benedetta Parodi, che si intitolerà Senti chi mangia e andrà in onda a settembre. Qualche mese fa, dopo i casting per il programma, vi avevamo parlato di quello che doveva essere in origine il nuovo format di La7 con il ritorno di Benedetta ai fornelli. La conduttrice sarebbe dovuta andare in giro per l’Italia ad aiutare cuochi casalinghi in difficoltà, per provare insieme a loro, a cucinare qualcosa di buono. Ma a giudicare dal promo, il format in questione, Senti chi mangia, sembra essere molto diverso dal programma originario, anche se potremmo sbagliarci, visto che il promo dura pochissimi minuti.

In ogni caso è facile pensare che l’idea di andare in giro per l’Italia a cucinare nelle case di altre persone, con tanto di mascherina, in questi tempi, non fosse il massimo e che quindi La7 possa aver cambiato in corsa. O semplicemente le prime indicazioni del programma non ci permettevano di capire quale sarebbe stato il format.

SENTI CHI MANGIA: COME SARA’ IL NUOVO PROGRAMMA DI BENEDETTA PARODI

Da quel poco che si vede dal primo promo, che qui vi proponiamo, sembrerebbe che i protagonisti di Senti chi mangia, siano dei concorrenti, che dovranno indovinare, ascoltando altre persone mangiare, chi si nasconde “nella cabina”. Ma chiaramente questa potrebbe essere solo una parte del programma…

A dare alcuni dettagli, anche Dagospia qualche giorno fa:

La Parodina occuperà la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì alle 18 in punto, subito dopo Tagadà, con un programma dal titolo “Senti chi mangia”. Di cosa si tratta? Un cooking show con concorrenti e giudici, al momento sarebbero previste trentacinque puntate.

Niente tour per l’Italia per Benedetta Parodi quindi, così sembrerebbe.

Tra i protagonisti di Senti chi mangia, potrebbe tornare anche un altro volto visto a La7 sempre insieme a Benedetta Parodi? Parliamo di Francisco, il re delle ciccionate, potrebbe essere al fianco della sua zia Bene? Vedremo…Alcuni dettagli dai social del giovane aspirante cuoco, ci lasciano pensare che potrebbe essere così!

Benedetta oltre che a condurre Senti chi mangia, si metterà ai fornelli per le ricette che i suoi fans amano così tanto? Sembrerebbe di no, almeno a giudicare dal promo ma dovremo aspettare maggiori dettagli per capire come realmente sarà questo nuovo programma!

CHIAMA BENEDETTA CHE FINE FARA’?

Ci viene quindi da pensare che il format Chiama Benedetta, potrebbe andare in onda in una prossima stagione televisiva. Vedremo se nelle prossime settimane la conduttrice darà qualche dettaglio in merito a quello che doveva essere il suo posto su La7. In ogni caso tornerà, magari prima con Senti chi mangia e poi con Chiama Benedetta, mai dire mai!

