Valeria Fabrizi: Tata Giacobetti è morto mentre organizzavano le nozze d’argento

Si è commossa più volte oggi Valeria Fabrizi nello studio di Io e Te, soprattutto quando ha sentito la voce di Tata Giacobetti, suo marito. Passano gli anni ma l’amore che li legava c’è sempre; stavano per festeggiare le nozze d’argento, stavano organizzando una festa bellissima, era già tutto deciso, purtroppo il cantante è morto poco prima. E’ da tempo che Valeria Fabrizi non sentiva la voce di suo marito ma come spesso accade a Io e Te Diaco fa ascoltare al suo ospite la voce di chi non c’è più. Questa volta l’emozione è troppo forte per essere trattenuta, Valeria Fabrizi si commuove subito, non riesce a trattenere le lacrime. Tata Giacobetti è stato il grande amore della sua vita, il padre dei suoi figli, l’uomo con cui ha condiviso il dolore più grande, la morte di un figlio.

VALERIA FABRIZI RACCONTA DELLA CANZONE CHE LE DEDICO’ TATA GIACOBETTI – “MI MANCA TANTO”

Un’emozione dietro l’altra oggi a Io e Te per l’attrice che ha un nuovo sussulto quando ascolta le note della canzone che Diaco le regala. E’ un brano di Frank Sinatra, è la canzone che le riporta alla mente quando Tata Giacobetti gliela cantò mentre ballavano un lento chiedendole poi di essere il suo fidanzato.

Tutto iniziò con quella canzone che ancora oggi commuove così tanto la meravigliosa attrice. Diaco non conosceva questo aneddoto ma sapeva che il brano era importante per la sua ospite. Tanti dolori che Valeria Fabrizi ha vissuto nella sua vita ma anche immensa la felicità di vivere un amore unico, anche se non per tutto il tempo che aveva desiderato.

Dopo la morte di suo marito è stata la figlia, Giorgia Giacobetti, a spingere sua madre a tornare al lavoro, sul set. Ed è stata una fortuna non solo per l’attrice ma anche per il pubblico che ha solo grande ammirazione per lei.