L’annuncio di Antonella Clerici, ecco chi sta cercando per E’ Sempre Mezzogiorno (Foto)

Settembre si avvicina e Antonella Clerici pubblica un annuncio per il suo E’ Sempre Mezzogiorno: è alla ricerca di mamme e nonne che siano bravissime in cucina ma non solo (foto). Inizia a prendere forma nella nostra mente come potrebbe essere il nuovo programma di Antonella Clerici e se era già chiaro che la cucina sarebbe stata al centro della trasmissione siamo certi che scopriremo ben altro. Intanto, la conduttrice continua a lavorare anche in vacanza, progetta, studia, crea, come sempre. Soprattutto sta cercando delle figure ben precise, mamme e nonne che abbiamo un’età tra i 60 e gli 80 anni, che siano bravissime a cucinare, che conoscano il galateo ma che amino anche il gossip. Ci sarà spazio quindi per tante chiacchiere, quelle che si fanno tra amiche. L’entusiasmo dei fan di Antonella Clerici sale, tutti sono in attesa del programma che sostituirà La prova del cuoco.

ANTONELLA CLERICI CERCA MAMME E NONNE BRAVISSIME IN CUCINA

L’annuncio chiede signore che abitino a Milano e dintorni ma poi la Clerici apre anche a città più lontane. Saranno mamme e nonne presenti sempre in cucina o le vedremo una sola volta? Magari ci saranno le sfide o forse E’ sempre mezzogiorno è ancora tutto da scrivere, come capita per quasi tutti i programmi.

Antonella ha pubblicato l’annuncio sul suo profilo Instagram. Dalle anticipazioni sappiamo che l’obiettivo è di raccontare l’Italia da Nord a Sud, di ascoltare le storie di provincia, di mostrare la natura, perché sembra che ci sarà anche un orto. La cucina di campagna, una grande tavola, fornelli, frigo e poi tutti a tavola, come un tempo con i vecchi protagonisti de La prova del cuoco.

Chi ci sarà degli chef e i maestri in cucina che sono rimasti legati ad Antonella Clerici? Tutto è ancora da svelare.

