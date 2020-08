Eternal Love, il nuovo film turco in arrivo su Canale 5: la trama

Negli ultimi anni sembra proprio che il pubblico di Mediaset apprezzi sempre di più i prodotti televisivi turchi. Ultimamente, infatti, Canale 5 ci ha abituati a serie come Cherry Season, Day Dreamer e Come Sorelle, tutte con un incredibile riscontro. Lo stesso canale tv si prepara adesso ad accogliere un film turco che, visti gli altri successi, dovrebbe essere apprezzato anche dal pubblico italiano. Si tratta di Eternal Love, in Turchia è invece noto come Sonsuz Ask. Questo nuovo film andrà in onda il 4 di settembre in prima serata, ovviamente sulla rete di Mediaset. Ma andiamo a scoprire subito qualcosa in più al riguardo con la trama del film in onda in prima visione.

La trama di Eternal Love-L’eternità in un attimo

Di che cosa parla il nuovo film turco in onda su Canale 5?

Il protagonista di Eternal Love ( in Italia si è scelto il sottotitolo L’eternità in un attimo) si chiama Can (nome turco ma ormai abbastanza noto al pubblico tv di Canale 5!). Lui è un neurochirurgo di bell’aspetto che è famoso in tutto il mondo proprio grazie alla dedizione e al talento per la sua professione. Can pensa che il suo mestiere, e quello che comprende e che ne consegue, sia il vero fine della sua vita. Il bel neurochirurgo però farà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Can infatti deciderà di fare però un accordo con la sua donna di servizio. Di che accordo si tratta? La governante dovrà accompagnarlo per due ore a una festa. Can dal canto suo, contraccambierà con il pagamento di tutti i debiti della donna. La serata però durerà molto di più e diventerà addirittura un soggiorno su un’isola meravigliosa ( il che ricorda in qualche modo la trama di Come sorelle). Sarà lo stesso capo a spronare i due ad accettare l’invito. In questo modo Can passerà davvero molto tempo insieme alla sua governante, molto più delle famose due ore per cui si erano accordati. L’uomo si renderà conto che lei è una persona speciale, con lei si troverà bene e per lui sarà impossibile non notare certi dettagli. I colpi di scena non mancheranno e il protagonista si troverà presto di fronte a una sciagura.

Eternal Love, il nuovo film turco presto in onda su Canale 5

Cosa sappiamo altro su Eternal Love? Che il film, in realtà, è del 2017. I due attori protagonisti si chiamano Murat Yildirim e Fahriye Evcen. Per tutto il resto non ci resterà che attendere il 4 settembre per la messa in onda, soprattutto per scoprire se alla fine Can e la sua governante si innamoreranno oppure si ritroveranno di fronte a qualche ostacolo.